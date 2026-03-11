Μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα

Η ακρίβεια σε ντίζελ και βενζίνη οδηγεί την κυβέρνηση στην επιβολή πλαφόν.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, με ορίζοντα τριμήνου, επιβάλλει η κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», ανέφερε ακόμη, προσθέτοντας: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Αναλυτικές ανακοινώσεις για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα πραγματοποιήσουν στις 14:00 οι Κωστής Χατζηδάκης, Σταύρος Παπασταύρου και Τάκης Θεοδωρικάκος.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα επιβάλλεται μετά τις μεγάλες ανατιμήσεις σε βενζίνη και ντίζελ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, την Τρίτη 10 Μαρτίου η τιμή της αμόλυβδης 95άρας έφτανε τα 1,869 ευρώ/λίτρο, με το ντίζελ να σκαρφαλώνει σε 1,843 ευρώ και την 100άρα αμόλυβδη στα 2,053 ευρώ.

Στον νομό Αττικής η μέση τιμή της 95άρας ανήλθε σε 1,863 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη σε 1,859 ευρώ, ενώ στον νομό Κυκλάδων έφτασε τα 2,060 ευρώ. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα ισχύσει και στα σούπερ μάρκετ.