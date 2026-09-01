Μπαράζ παραβάσεων για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Πόσες συλλήψεις έγιναν

Ακινητοποιήθηκαν 1.144 οχήματα, εκ των οποίων 124 μεταφέρθηκαν με γερανό.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 24-8-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της 31-8-2026, ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 23.633 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 219 παραβάσεις και συνελήφθησαν 18 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.020 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 1.144 οχήματα, εκ των οποίων 124 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.109 άδειες ικανότητας οδήγησης και 413 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,93% επί του συνόλου.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 185 παραβάσεις σε οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) – «Ηλεκτρικά Πατίνια», για μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών κ.α.