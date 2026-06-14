Μπήκαμε στο εργοστάσιο που είναι τρεις 3 φορές μεγαλύτερο από την Αθήνα

Επίσκεψη στο Super Factory της BYD στην Κίνα, όπου η μάρκα θέτει νέα δεδομένα σε επίπεδο αυτοματοποίησης και καθετοποίησης της παραγωγής.

ύλλα αλουμινίου κόβονται και παίρνουν τη μορφή θυρών, ρομποτικοί βραχίονες σπιθοβολούν, αυτοκίνητα βγαίνουν από τη γραμμή συναρμολόγησης. Αυτή η διαδικασία απαντάται σε κάθε εργοστάσιο αυτοκινήτων. Όσες φορές, ωστόσο, και αν έχεις βρεθεί σε μια μονάδα παραγωγής, ο ενθουσιασμός παραμένει ίδιος και έχεις το χαμόγελο ενός μικρού παιδιού. Παρακολουθείς με προσοχή όπως στην πρώτη σου επίσκεψη.

Ο ίδιος ενθουσιασμός επικρατούσε και κατά την επίσκεψή μας στο “Super Factory” της BYD, στην οικονομική ζώνη του αεροδρομίου της πόλης Τζενγκτζόου, στο κεντρικό κομμάτι της Κίνας. Προτού επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο γνωρίζαμε για το αποτύπωμα του εργοστασίου, το οποίο σε τελική ανάπτυξη θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 130 τ.χλμ., δηλαδή πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δήμου Αθηναίων.

Όπως, επίσης, είχαμε ενημερωθεί ότι κατασκευάστηκε σε λιγότερο από δύο έτη: οι εργασίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2021 και το εργοστάσιο επιβατικών αυτοκινήτων ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023, θέτοντας σημείο αναφοράς σε επίπεδο ταχύτητας υλοποίησης.

Όσο προετοιμασμένοι, ωστόσο, και αν ήμασταν για όσα αντικρίζαμε, δεν γινόταν παρά να εντυπωσιαστούμε από τους ρυθμούς κατασκευής οχημάτων, αλλά και τον βαθμό εμπλοκής ρομπότ: από τη γραμμή συναρμολόγησης βγαίνει ένα αυτοκίνητο ανά λεπτό, μια κυψέλη μπαταρίας ανά τρία δευτερόλεπτα και ο βαθμός αυτοματοποίησης ορισμένων διαδικασιών υπερβαίνει το 98%.

Από τη γραμμή συναρμολόγησης βγαίνει ένα αυτοκίνητο ανά λεπτό

Το εργοστάσιο κατασκευάζει μοντέλα της BYD, καθώς και της Fangchengbao, που ανήκει στον όμιλο και προσανατολίζεται σε πιο περιπετειώδη (off-road) μοντέλα, απασχολεί περίπου 60.000 εργαζομένους, ενώ σε επίπεδο βιομηχανικής διάταξης, χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα:

Διαμόρφωση μετάλλων (stamping)

Συγκόλληση (Welding)

Βαφή (Painting)

Τελική συναρμολόγηση (Final Assembly)

Αυτά τα τέσσερα τμήματα αποτελούν τους βασικούς κρίκους στην αλυσίδα κατασκευής ενός οχήματος.

Διαμόρφωση μετάλλων (Stamping)

Πρόκειται για το πρώτο βασικό στάδιο κατασκευής οχημάτων, όπου φύλλα χάλυβα και αλουμινίου μετατρέπονται σε πλευρικά πάνελ αμαξώματος, φτερά, πόρτες, καπό και δομικά στοιχεία αμαξώματος.

Ειδικότερα, τρεις αυτοματοποιημένες γραμμές διαμόρφωσης μετάλλων υψηλής ταχύτητας, εξοπλισμένες με πρέσες 2.500 τόνων χαρίζουν μορφή στα μέρη του αμαξώματος, με δυνατότητα αυτόματης αλλαγής καλουπιών και μετάβασης σε νέο εξάρτημα μέσα σε μόλις πέντε λεπτά. Οι γραμμές είναι πλήρως κλειστές, περιορίζοντας τον θόρυβο και αποτρέποντας τη διασπορά σκόνης.

Συγκόλληση

Στο τμήμα συγκόλλησης κατασκευάζεται το πλήρες μεταλλικό αμάξωμα των οχημάτων, όπου επιμέρους εξαρτήματα ενώνονται για να περάσουν στη συνέχεια στο στάδιο της βαφής. Λειτουργούν περίπου 2.000 βιομηχανικά ρομπότ και η αυτοματοποίηση υπερβαίνει το 98%, με την ανθρώπινη εμπλοκή να είναι ελάχιστη και να περιορίζεται κυρίως σε εργασίες επίβλεψης και ποιοτικού ελέγχου.

Ενδεικτικά, για το μοντέλο BYD Song Pro, το αμάξωμα περιλαμβάνει περίπου 5.705 σημεία συγκόλλησης, πάνω από 133 μέτρα στεγανοποιητικού υλικού και περίπου 900 διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων.

Τελική συναρμολόγηση

Κατά την επίσκεψή μας στο Super Factory της BYD δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη διαδικασία της βαφής του αμαξώματος. Υποθέτουμε, επειδή το συγκεκριμένο στάδιο δεν διεκδικεί δάφνες μεγάλου ενδιαφέροντος. Από την άλλη, δεν γίνεται παρά να γοητευτείς όταν βρίσκεσαι στην καρδιά της εγκατάστασης όπου πραγματοποιείται η συναρμολόγηση των αυτοκινήτων.

Είναι το τελευταίο στάδιο όπου το αυτοκίνητο παύει να είναι «σκελετός» και μεταμορφώνεται σε ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό όχημα. Πόρτες, καθίσματα, κινητήρας, ταμπλό, ελαστικά κουμπώνουν πάνω στο όχημα, για να πάρει σειρά η εγκατάσταση λογισμικού, η ενεργοποίηση και ο συγχρονισμός του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων του αυτοκινήτου, όπως και η σύνδεση του «έξυπνου» κλειδιού με το αυτοκίνητο.

Όλες οι διαδικασίες έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά το βλέμμα μένει για λίγα λεπτά στον χώρο όπου αυτόνομες πλατφόρμες κινούνται με ακρίβεια κάτω από τα ανυψωμένα οχήματα στη γραμμή μεταφοράς, προκειμένου να τοποθετήσουν και να κουμπώσουν στο δάπεδό τους το πακέτο μπαταρίας. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας απλά βάζουν τις βίδες.

Όλα είναι έτοιμα ώστε το αυτοκίνητο να σταλεί στον πελάτη. Ή μάλλον, σχεδόν έτοιμα, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν σωστά. Πραγματοποιούνται, λοιπόν, και οι τελευταίοι έλεγχοι, δοκιμάζεται η στεγανότητά του οχήματος με προσομοίωση έντονης βροχόπτωσης από 6 κατευθύνσεις, ρυθμίζονται τα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας (ADAS) και το αυτοκίνητο υποβάλλεται σε εκτεταμένες δοκιμές προσομοίωσης άνω των 20 διαφορετικών τύπων οδοστρώματος που αναπαράγουν συνθήκες πραγματικής χρήσης. Ακολουθεί σύντομη οδική δοκιμή 2,2 χιλιομέτρων για την τελική επιβεβαίωση της λειτουργικότητας και της οδηγικής συμπεριφοράς πριν την παράδοση.

Σύμφωνα, επίσης, με τον κατασκευαστή, το εργοστάσιο έχει βασιστεί σε «έξυπνα» ψηφιακά εργαλεία που συνδράμουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας. Η παραγωγή παρακολουθείται μέσα από οθόνες και συστήματα ελέγχου που δείχνουν την πρόοδο της παραγωγής, την ποιότητα, τη λειτουργία των μηχανημάτων, την παρουσία του προσωπικού και τη συνολική απόδοση της μονάδας. Με την αξιοποίηση τεχνολογιών Internet of Things (IoT), τα μηχανήματα «επικοινωνούν» μεταξύ τους επιτυγχάνοντας τον έγκαιρο εντοπισμό βλαβών για την άμεση αποκατάστασή τους, συνδράμοντας στην αδιάκοπη λειτουργία του εργοστασίου.

Συμπαγές οικοσύστημα για παγκόσμια κυριαρχία

Δεν είναι, όμως, μόνο η παραγωγή των οχημάτων. Η φαραωνική εγκατάσταση της BYD στην πόλη Τζενγκτζόου λειτουργεί ως ένα ενιαίο, συμπαγές οικοσύστημα, όπου η κατασκευή αυτοκινήτων πλαισιώνεται από μια ολοκληρωμένη υποστηρικτική βιομηχανική αλυσίδα. Εκεί παράγονται αρκετά εξαρτήματα αυτοκινήτων και μπαταρίες επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθετοποίησης, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερος έλεγχος της ποιότητας, μείωση του κόστους και ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από προμηθευτές.

Αυτός ο έλεγχος κάθε σταδίου της παραγωγικής αλυσίδας είναι ένα από τα βασικά «όπλα» της μάρκας στην προσπάθειά της να εδραιωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές του πλανήτη, όπως μάς τόνιζαν διαρκώς οι άνθρωποι της BYD. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το εργοστάσιο στο Τζενγκτζόου δεν λειτουργεί απλώς ως μονάδα παραγωγής, αλλά ως κομβικό σημείο στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της μάρκας, η οποία σήμερα δεν αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη κατασκευαστής από την Κίνα.