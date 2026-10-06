Στις οικίες των μελών της σπείρας κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων καθώς και πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας.

Σπείρα που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.. Οι κατηγορούμενοι τέθηκαν αρχικά σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν και στην συνέχεια πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζονται.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες της 29-9-2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., στις περιοχές του Καματερού, του Περιστερίου και των Αχαρνών κατά την οποία συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 18, 19, 23, 24, 45 και 55 ετών, ενώ δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης, συνελήφθησαν ακόμα 2 μέλη, ηλικίας 22 και 60 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, απάτη κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η δράση τους

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα τέλη του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κλοπές οχημάτων (αυτοκινήτων και δικύκλων) από περιοχές της Αττικής.

Παράλληλα, από την επισταμένη προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να διέθεταν προηγούμενη εμπειρία σε ομοειδείς πράξεις, ενώ ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί η εναλλαγή των μελών που συμμετείχαν στις επιμέρους εγκληματικές πράξεις, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση των επιμέρους σταδίων της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Ταυτόχρονα, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν κατά τις νυχτερινές ώρες με συνεχείς μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την κατόπτευση πιθανών στόχων. Μέσω των ανωτέρω κινήσεων οι δράστες είχαν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να επιλέγουν οχήματα που ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά και στις προτιμήσεις τους, χωρίς η παρουσία τους να προκαλεί υποψίες με την επικείμενη τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Η μέθοδος «πατάκι»

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, οι κατηγορούμενοι συνήθιζαν να προβαίνουν στην καταστροφή ή παράκαμψη των αντικλεπτικών μηχανισμών των δίκυκλων και στη συνέχεια, αφού προέβαιναν στην αφαίρεσή τους με τη βοήθεια «επιχειρησιακών» δικύκλων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «πατάκι», τα μετέφεραν μακριά από τα σημεία κλοπής και τα στάθμευαν προσωρινά σε κοινόχρηστους χώρους, για την αποφυγή γεωεντοπισμού τους.

Πώς λειτουργούσε η σπείρα

Ο αρχηγός ασκούσε διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση και κίνητρο στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, συντονίζοντας τις ενέργειές τους και προβαίνοντας στη συγκέντρωσή τους πριν από την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Η επικοινωνία των εντολών του πραγματοποιούνταν είτε απευθείας είτε μέσω του 24χρονου, ο οποίος κατείχε υψηλόβαθμη θέση στην οργάνωση, συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων και στη διοίκηση των υπόλοιπων μελών, ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Επίσης, ο αρχηγός, μαζί με τον 24χρονο, τον 18χρονο και τον 23χρονο, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναλάβει την αφαίρεση των οχημάτων. Τη μεταγενέστερη μεταφορά των κλεμμένων οχημάτων από τα σημεία προσωρινής απόκρυψης αναλάμβανε ο 55χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ τη διοχέτευση των αφαιρεθέντων οχημάτων στην αγορά φέρεται να αναλάμβανε ο 45χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, μέσω του καταστήματος που διατηρούσε.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα (αυτοκίνητα και δίκυκλα),

πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων,

συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων,

συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων,

πλήθος εργαλείων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

πιστόλι-ρέπλικα,

μικροποσότητα κάνναβης και

3 «επιχειρησιακά» οχήματα.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίους Αναργυρους, Ίλιον, Νίκαια, Αχαρναί και Παλαιό Φάληρο. Το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 350.000 ευρώ.