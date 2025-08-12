Μπορεί ο καύσωνας να προκαλέσει φωτιά σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο; – Η απάντηση ενός Έλληνα καθηγητή

Μιλώντας στους 4Τροχούς, ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος κατάρτισης τεχνιτών οχημάτων υψηλής τάσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΕΜΠ, κ. Παναγιώτης Ροβολής, εξηγεί πόσο εύκολο είναι προκληθεί φωτιά σε ηλεκτρικό όχημα λόγω καύσωνα.

Αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής αυτοκινητικής πραγματικότητας έχει καταστεί η ηλεκτροκίνηση, με όλο και περισσότερους οδηγούς να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα σχετικής τεχνολογίας οχήματα, αποβάλλοντας τις όποιες αμφιβολίες τους.

Υπάρχουν, βέβαια, και αυτοί που συνεχίζουν να διατηρούν φόβους, πολλές φορές χειραγωγούμενοι από ανακρίβειες οι οποίες αιωρούνται πάνω από τον κόσμο των τεσσάρων τροχών, παραποιώντας σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα.

Μια βόλτα στο διαδίκτυο και εύκολα μπορεί κανείς να συστηθεί μια διάφορες υπερβολές, όπως ότι μια μικρή σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, ότι η φόρτιση σε βροχή προκαλεί πυρκαγιά -ακόμα και ότι ο καύσωνας μπορεί να αποτελέσει… σπίθα για να τυλιχθεί ένα ηλεκτρικό στις φλόγες.

Μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο υφίσταται εκρηκτική σχέση μεταξύ καύσωνα και ηλεκτρικού οχήματος. Καθ΄ύλην αρμόδιος για τη διαλεύκανση των αποριών μας είναι ο κ. Παναγιώτης Ροβολής, Διδάκτωρ Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παράλληλα είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος κατάρτισης τεχνιτών οχημάτων υψηλής τάσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΕΜΠ, δηλαδή επικεφαλής στη διαδικασία εκπαίδευσης των μηχανικών που καλούνται να επισκευάσουν ένα ηλεκτρικό όχημα.

Μιλώντας στους 4Τροχούς, ο κ. Ροβολής ξεκαθαρίζει ότι «η πιθανότητα να πάρει φωτιά μια μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου λόγω καύσωνα είναι πολύ μικρή. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα διαθέτουν προηγμένα συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και χρήσης συστοιχιών μπαταριών (Battery Management Systems – BMS), τα οποία μεταξύ άλλων:

Παρακολουθούν συνεχώς τη θερμοκρασία της μπαταρίας.

Ψύχουν ή θερμαίνουν το σύστημα ανάλογα με τις συνθήκες.

Περιορίζουν τη φόρτιση ή την απόδοση αν η θερμοκρασία βγει εκτός ασφαλών ορίων».

Προσθέτει δε ότι «οι περισσότερες μπαταρίες λειτουργούν ιδανικά από 15°C έως 35°C. Σε συνθήκες καύσωνα (π.χ. 40-45°C), αν το αυτοκίνητο λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχουν άλλες δυσλειτουργίες, ο κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός».

Για τον κ. Ροβολή, ωστόσο, κάθε κάτοχος ηλεκτρικού αυτοκινήτου οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να λαμβάνει τις παρακάτω προφυλάξεις:

Να μην το αφήνει εκτεθειμένο για ώρες στον ήλιο.

Να φορτίζει το όχημα σε σκιερά μέρη ή τη νύχτα.

Να ελέγχει τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας μέσω των συστημάτων του οχήματος.

Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση το κύκλωμα χαμηλής τάσης (12V)

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι δεν συντρέχει σοβαρός λόγος ανησυχίας από τους οδηγούς, μιας και οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν φροντίσει να θωρακίσουν τα ηλεκτρικά οχήματα, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα ελέγχου των μπαταριών.

Σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος που διατρέχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι μεγαλύτερος από αυτόν ενός συμβατικού ΙΧ. Πολλώ δε μάλλον όταν ο κάτοχός του αποφεύγει επίμονα το κέντρο τεχνικού ελέγχου, με αποτέλεσμα το όχημα να κινδυνεύει -μεταξύ άλλων- με διαρροή καυσίμου (π.χ. επειδή έχει φθαρμένα σωληνάκια τροφοδοσίας), η οποία σε συνδυασμό με σπινθήρα μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση πυρκαγιάς.