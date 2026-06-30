Μυστική δειγματοληψία: Έτσι βρήκαν τα πρατήρια καυσίμων που κλέβουν στην αντλία

Η έρευνα έγινε την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2026 με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας σε 200 αντλίες

Σημαντική μείωση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων ως προς τις ελλειμματικές παραδόσεις στους καταναλωτές προκύπτει από την έρευνα του ΕΜΠ που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Η έρευνα έγινε την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2026 με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας σε 200 αντλίες πρατηρίων (130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη). Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, τα οποία μετρούσαν τη διαφορά μεταξύ της ποσότητας καυσίμου που χρεωνόταν και αυτής που τελικά παραδιδόταν, με ζύγιση του καυσίμου και υπολογισμό του όγκου βάσει της πυκνότητας και της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την έρευνα:

Στην Αττική οι ελλειμματικές παραδόσεις διαμορφώνονται εφέτος σε 23,1 % έναντι 33,1 % το 2025, 27 % το 2023, 20 % το 2020 και 14,5 % το 2017. Το μέγεθος της απόκλισης κλιμακώνεται φερτός μέχρι 14,99 % έναντι 18,2 % το 2025, 24 % το 2023, 17 % το 2020 και 9,5 % το 2017.

οι ελλειμματικές παραδόσεις διαμορφώνονται εφέτος σε 23,1 % έναντι 33,1 % το 2025, 27 % το 2023, 20 % το 2020 και 14,5 % το 2017. Το μέγεθος της απόκλισης κλιμακώνεται φερτός μέχρι 14,99 % έναντι 18,2 % το 2025, 24 % το 2023, 17 % το 2020 και 9,5 % το 2017. Μικρότερη είναι η πρόοδος στη Θεσσαλονίκη όπου οι προβληματικές παραδόσεις μειώθηκαν επίσης αλλά λιγότερο (18,6 % φέτος από 20 % το 2025 και 11,4 % το 2017). Αντίθετα το ποσοστό της απόκλισης αυξήθηκε σε έως και 14 % έναντι 12,7 % το 2025 και 7 % το 2017.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν σημαντική μείωση των εκτροπών, ωστόσο οι καταναλωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγάλο πλήθος εκτροπών»,ανέφερε ο υπεύθυνος της έρευνας, καθηγητής του ΕΜΠ Φανούριος Ζαννίκος.

«Για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία και είδαμε αποτελέσματα. Το 2025 ήταν σημείο καμπής, η πολιτεία αποφάσισε να ψηφίσει έναν πολύ αυστηρό νόμο που προβλέπει σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων για 2 χρόνια. Μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 92 πρατήρια, αρκετά για να περάσει το μήνυμα ότι κάτι άλλαξε. Με την ψήφιση του νόμου που προβλέπει το κλείσιμο των παραβατικών σημείων και την ένταση των ελέγχων το ποσοστό παραβατικότητας μειώθηκε αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλό. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ Γιάννης Αληγιζάκης.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις ελλειμματικές παραδόσεις κυμαίνεται στα 400 εκατ. ευρώ ετησίως. Η βελτίωση του συστήματος εισροών – εκροών, όπως είπε, σε συνδυασμό με την ένταση των ελέγχων σε όλη τη χώρα θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ / ΜΠΕ