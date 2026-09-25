Ναύπακτος – Άνω Χώρα: H διαδρομή που δεν θέλεις να σου ανάψει λαμπάκι

Η διαδρομή, ωστόσο, ανταμείβει τον οδηγό με αυτό που περιμένει κάποιος από ένα ορεινό road trip: στροφές, βουνά και πράσινο.

Υπάρχουν διαδρομές που δεν τις κάνει κάποιος απλώς για να φτάσει στον τελικό προορισμό του. Τις κάνει για να απολαύσει τη διαδρομή αλλά και για να τεστάρει τις οδηγικές του ικανότητες. Ο δρόμος από τη Ναύπακτο προς την Άνω Χώρα είναι μία από αυτές, καθώς ο οδηγός θα πρέπει να είναι πλήρως συγκεντρωμένος για μια απαιτητική διαδρομή που ανταμοίβει με τα υπέροχα αλπικά τοπία της.

Η απόσταση είναι περίπου 50 χιλιόμετρα, με τον χρόνο οδήγησης να κυμαίνεται περίπου στη μία ώρα και ένα τέταρτο. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής κινείται σε ορεινό ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο, με συνεχείς στροφές, ανηφόρες και κατηφόρες.

Με εκκίνηση από τη Ναύπακτο, η διαδρομή προς την Άνω Χώρα -η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.050 μέτρων- είναι αρκετά απαιτητική.

Οι στροφές διαδέχονται η μία την άλλη και οι υψομετρικές διαφορές είναι συνεχείς.

Για αυτό καλό θα ήταν όποιος θέλει να κάνει αυτή την πραγματικά υπέροχη διαδρομή, να έχει τσεκάρει το αυτοκίνητό του, γιατί το τελευταίο που θα ήθελε ένας οδηγός θα ήταν να του ανάψει κάποιο λαμπάκι στο ταμπλό.

Η διαδρομή, ωστόσο, ανταμείβει τον οδηγό με αυτό που περιμένει κάποιος από ένα ορεινό road trip: στροφές, βουνά και πράσινο.

Άνω Χώρα/ Πηγή: nafpaktos.gr

Από τη Ναύπακτο ο οδηγός συνεχίζει ευθεία προς την Κάτω Δάφνη και το Ευπάλιο, διασχίζοντας για πρώτη φορά τον ποταμό Μόρνο. Η πρώτη μεγαλύτερη ανηφόρα ξεκινά από το Ευπάλιο και στη συνέχεια ο δρόμος κατηφορίζει προς το Ρερέσι, διασχίζοντας για δεύτερη φορά τον ποταμό Μόρνο.

Από τη γέφυρα ξεκινά η δεύτερη ανάβαση, αυτή τη φορά πολύ μεγαλύτερη, η οποία συνεχίζεται μέχρι την Ελατού και στη συνέχεια την Άνω Χώρα, με μόνο κάποια μικρά επίπεδα ή κατηφορικά τμήματα μετά τη Λιμνίτσα και πριν από την Τερψιθέα. Ειδικότερα, τον χειμώνα η διαδρομή είναι ακόμη πιο απαιτητική, καθώς οι χιονοπτώσεις είναι συχνές και έντονες.

Η Άνω Χώρα

Η Άνω Χώρα (πρώην Μεγάλη ή Ανω Λομποτινά) είναι κτισμένη στις βορειοανατολικές πλαγιές της βουνοκορφής Σύρτα της μεγάλης οροσειράς της Παπαδιάς.

Από τα ομορφότερα αξιοθέατα του χωριού αποτελεί αδιαμφισβήτητα το φυσικό του περιβάλλον. Τα δάση του αποτελούν ένα φυσικό μωσαϊκό που αποτελείται από πλήθος διαφορετικών δέντρων όπως καστανιές, έλατα, κέδροι και βελανιδιές.

Τα παλιά λιθόκτιστα σπίτια και τα καινούργια σπίτια ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον, τα παραδοσιακά καφενεία και τα πέτρινα ή πλακόστρωτα δρομάκια κάτω από αγέρωχα πλατάνια, συνθέτουν μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα.

Η Άνω Χώρα υπήρξε κεφαλοχώρι της ορεινής Ναυπακτίας και κύριο διοικητικό και πνευματικό κέντρο της περιοχής. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στην Άνω Χώρα λειτούργησε η μοναδική οργανωμένη σχολή της ορεινής Ναυπακτίας, η οποία αναφέρεται ως Σχολή της Λομποτινάς.