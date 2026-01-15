Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα – Γέρασε ακόμα περισσότερο ο στόλος αυτοκινήτων

Η χώρα μας συνεχίζει να έχει τον πιο γηρασμένο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ αρνητικές πρωτιές καταλαμβάνει τόσο στα βαν όσο και στα φορτηγά.

Εξακολουθεί να αυξάνεται η ηλικία των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα, η οποία διατηρεί τη θλιβερή «πρωτιά» τόσο στα επιβατικά αυτοκίνητα όσο και στα βαν και τα φορτηγά, σύμφωνα με τα στοιχεία για το έτος 2024 που δημοσίευσε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Ειδικότερα, το 2024 ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στη χώρα μας αυξήθηκε στα 17,8 έτη, από 17,3 που ήταν το 2023, με αποτέλεσμα να είναι πιο γηρασμένος μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μακριά από τον μέσο όρο που είναι τα 12,7 έτη. Σημειώνεται ότι ο ACEA δεν διέθετε στοιχεία για τη Βουλγαρία και ως εκ τούτου η γειτονική χώρα δεν συμπεριλήφθηκε.

Αμέσως πίσω από την Ελλάδα βρέθηκε η Εσθονία με μέση ηλικία ΙΧ 17,5 έτη, ενώ ακολούθησαν η Τσεχία (16,5) και η Μάλτα (16,1), με την τελευταία θέση της εν λόγω αρνητικής πεντάδας να τη μοιράζονται η Ρουμανία και η Ουγγαρία με 15,6 έτη.

Τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων δείχνουν ότι το 2024 στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν συνολικά 5.738.572 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 4.534.837 (δηλαδή περίπου το 80%) είχαν ηλικία άνω των 10 ετών. Τον νεότερο στόλο κυκλοφορούντων ΙΧ είχε το Λουξεμβούργο με 8,2 έτη.

Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα και στα φορτηγά με μέση ηλικία στόλου 22,9 έτη, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ ανέρχεται σε 14 έτη, όπως και στα βαν με ηλικία 21,2 έτη και ευρωπαϊκό μέσο όρο 12,9 έτη,

Αποθαρρυντικά είναι τα στοιχεία και για την ηλικία των κυκλοφορούντων λεωφορείων, όπου στην Ελλάδα η μέση ηλικία είναι 17,2 έτη, πίσω μόνο από τη Ρουμανία (17,8 έτη), όταν η μέση ηλικία στην Ευρώπη είναι 12,2 έτη.

Τέλος, το 2024 το 86,1% των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ήταν βενζινοκίνητα (49,2% στην ΕΕ), το 9,6% πετρελαιοκίνητα (38,4% στην ΕΕ), το 1,8% υβριδικά (5,0% στην ΕΕ), το 0,4% plug-in hybrid (1,4% στην ΕΕ) και μόλις το 0,2% αμιγώς ηλεκτρικά (2,3% στην ΕΕ).

Η έκθεση του ACEA παρουσιάζεται εδώ.