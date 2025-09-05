Νέα Dacia Duster και Bigster LPG Hybrid: Τετρακίνητα, με 1.500 χλμ. αυτονομία

Στην πόλη, αμφότερα τα SUV μπορούν να κινούνται έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Γνωστός για τα αξιόπιστα συστήματα διπλού καυσίμου (LPG/βενζίνη) είναι ο όμιλος Renault, διαθέτοντας στην αγορά μοντέλα που μειώνουν σημαντικό το κόστος των μετακινήσεων.

Προσώρας η υγραεριοκίνητη γκάμα της έχει ως ραχοκοκαλιά το σύστημα ECO-G 100 με 3κύλινδρο τούρμπο κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) 1.000 κ.εκ. που αποδίδει 100 ίππους με 170 Nm όταν καταναλώνει υγραέριο και 90 ίππους με 160 Nm όταν λειτουργεί με βενζίνη.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η γκάμα των Dacia Duster και Bigster αναβαθμίζεται παρουσιάζοντας το νέο σύστημα κίνησης Hybrid–G 150 4x4 με διπλό καύσιμο και υβριδική υποβοήθηση. Παράλληλα, στο Duster το σύστημα ECO -G 100 παραδίδει τη σκυτάλη στο ECO-G 120 με επιπλέον ισχύ και αυξημένη αυτονομία.

Hybrid-G 150 4×4

Το νέο υβριδικό σύστημα κίνησης με τετρακίνηση (4×4) και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG) συνδυάζει αποδοτικότητα, ευελιξία και οικονομία. Αποτελείται από έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρου, με υποβοήθηση 48V (mild hybrid) και ισχύ 140 ίππων στον εμπρός άξονα και έναν ηλεκτροκινητήρα 31 ίππων στον πίσω, με συνδυαστική ισχύ 154 ίππων, ροπή 230 Nm από τον θερμικό κινητήρα και έως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο 2 σχέσεων και αποσυνδεόμενο πίσω άξονα.

Η διάταξη του 2τάχυτου κιβωτίου με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα αποτελεί πρωτιά για την κατηγορία. Εξασφαλίζει υψηλή ροπή σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ μειώνει τις στροφές του ηλεκτροκινητήρα στις υψηλές ταχύτητες, διατηρώντας ισχυρή πρόσφυση έως και τα 140 χλμ./ώρα. Στη θέση “neutral” (συμπλέκτης αποσυνδεδεμένος) ελαχιστοποιείται η τριβή, συμβάλλοντας σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε λειτουργία 2WD.

Τα χειριστήρια στο τιμόνι για το αυτόματο κιβώτιο αποτελούν, επίσης, πρωτιά για τη Dacia και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε συνθήκες εκτός δρόμου, σε ρυμούλκηση ή στις ορεινές διαδρομές.

Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα και η μπαταρία 48V (0,84 kWh) φορτίζουν αυτόματα κατά την πέδηση και την επιβράδυνση, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί συχνά σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Στην πόλη, το Duster και το Bigster μπορούν να κινούνται έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Το μοναδικό αυτό υβριδικό 4×4 σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου αξιοποιεί τη χαμηλή τιμή του LPG, μειώνοντας το κόστος χρήσης έως και 30% και τις εκπομπές CO₂ κατά 20 γρ./χλμ. σε σύγκριση με την τρέχουσα έκδοση 4×4, που εξοπλίζεται με θερμικό κινητήρα.

Με δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και LPG), το Duster εξασφαλίζει αυτονομία έως και 1.500 χλμ. (WLTP) χωρίς ανεφοδιασμό.

Το υβριδικό σύστημα 48V επιτυγχάνει μέση κατανάλωση 7,1 – 7,2 λτ./100 χλμ. με LPG και 5,5 – 5,6 λτ./100 χλμ. με βενζίνη, με εκπομπές CO₂ 116 – 118 γρ./χλμ. (LPG) και 124 – 126 γρ./χλμ. (βενζίνη) αντίστοιχα.

Πλεονεκτήματα της τετρακίνησης με τον ηλεκτροκινητήρα πίσω:

Δύο σχέσεις για βέλτιστες συνθήκες οδήγησης σε 4×4, από 0 έως 140 χλμ./ώρα.

Αποσυνδεόμενος πίσω άξονας για μειωμένες τριβές, άρα χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές.

Άμεση παροχή ροπής, όταν ανιχνευτεί απώλεια πρόσφυσης μπροστά.

Βελτιωμένη οδική συμπεριφορά εντός και εκτός δρόμου.

6 λειτουργίες οδήγησης για κάθε συνθήκη:

Auto : αυτόματη εναλλαγή 4×2 / 4×4.

: αυτόματη εναλλαγή 4×2 / 4×4. Eco : εκκίνηση σε ηλεκτρική λειτουργία, με ενεργοποίηση 4×4 αν ανιχνευτεί απώλεια πρόσφυσης.

: εκκίνηση σε ηλεκτρική λειτουργία, με ενεργοποίηση 4×4 αν ανιχνευτεί απώλεια πρόσφυσης. Snow : μεγαλύτερη ασφάλεια σε ολισθηρά οδοστρώματα.

: μεγαλύτερη ασφάλεια σε ολισθηρά οδοστρώματα. Mud / Sand : μόνιμη τετρακίνηση για χαλαρά εδάφη.

: μόνιμη τετρακίνηση για χαλαρά εδάφη. Lock : για εκτός δρόμου οδήγηση σε δύσβατες διαδρομές με χαμηλή ταχύτητα.

: για εκτός δρόμου οδήγηση σε δύσβατες διαδρομές με χαμηλή ταχύτητα. Hill Descent Control: ελεγχόμενη ταχύτητα και σταθερότητας σε κατηφορικές διαδρομές (4 – 30 χλμ./ώρα).

Duster: Νέα γκάμα κινητήρων

Το Duster ανανεώνει πλήρως τη γκάμα κινητήρων του, προσφέροντας περισσότερη ισχύ και οδηγική απόλαυση, παραμένοντας πάντα οικονομικό:

Το Hybrid 155 αντικαθιστά το Hybrid 140.

αντικαθιστά το Hybrid 140. Το Mild Hybrid 140 αντικαθιστά το Mild Hybrid 130.

αντικαθιστά το Mild Hybrid 130. Το Eco–G 120 αντικαθιστά το Eco-G 100.

Έτσι, το νέο Duster θα διατίθεται με τέσσερις επιλογές κινητήρων, συμπεριλαμβανομένου του Hybrid–G 150 4x4, που είναι όλες συμβατές με το πρότυπο EU6e–bis.

Duster Hybrid 155

Μετά το Bigster, και το Duster εξοπλίζεται πλέον με το νέο full υβριδικό κινητήρα Hybrid 155. Ο συνδυασμός τετρακύλινδρου βενζινοκινητήρα 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρων (50 ίππων + υψηλής τάσης μίζας/γεννήτριας), μπαταρίας 1,4 kWh (230V) και αυτόματου ηλεκτρικού κιβωτίου εξασφαλίζει έως και 80% κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά στην πόλη, με εκκίνηση πάντα σε ηλεκτρική λειτουργία. Η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 4,6 λτ./100 χλμ. (-8% έναντι Hybrid 140), ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 105 γρ./χλμ. (-7 γρ.).

Duster Mild Hybrid 140

Η νέα έκδοση Mild Hybrid 140 συνδυάζει 3κύλινδρο 1,2 λίτρου κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί σε κύκλο Miller και σύστημα 48V mild hybrid με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Η υποβοήθηση κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση βελτιώνει την οδηγική αίσθηση, μειώνοντας την κατανάλωση στα 5,4 λτ./100 χλμ. και τις εκπομπές σε 122 γρ./χλμ., δηλαδή -10% σε σχέση με έναν ισοδύναμο θερμικό κινητήρα.

Duster Eco-G 120

Η έκδοση διπλού καυσίμου του Duster αποκτά περισσότερη ισχύ (+20 ίπποι), παραμένοντας η πιο οικονομική επιλογή. Με αυτονομία έως 1.380 χλμ. (50 λτ. βενζίνη + 50 λτ. LPG), ο νέος κινητήρας Eco-G 120 προσφέρει 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, έναντι της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης, χωρίς καμία μείωση στον χώρο αποσκευών.