Νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση με το Kia Leasing – Πώς λειτουργεί

Η Kia Hellas, με μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων και η Autohellas Hertz, εκ των πρωταγωνιστών στην ελληνική αγορά του Leasing, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το Kia Leasing.

Μια νέα ολοκληρωμένη και ευέλικτη πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης για όλη την ηλεκτρική γκάμα της Kia. Όπως αναφέρει η Kia Hellas, το Kia Leasing απευθύνεται όχι μόνο σε εταιρείες και επαγγελματίες, αλλά και σε ιδιώτες που θέλουν να ζήσουν τhn εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με απόλυτο έλεγχο του κόστους, χωρίς την ανάγκη αγοράς ή τραπεζικού δανεισμού.

Πώς λειτουργεί το Kia Leasing

Κάθε οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Kia που του ταιριάζει (EV3, EV6, EV9), να καθορίσει τη διάρκεια μίσθωσης (4 ή 5 χρόνια) και να απολαύσει την καθημερινή του μετακίνηση χωρίς απρόοπτες χρεώσεις, καθώς όλα τα βασικά έξοδα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα:

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Kia Hellas

Αλλαγή ελαστικών

Οδική βοήθεια

Αυτοκίνητο αντικατάστασης

Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο του κόστους χρήσης και συντήρησης, γνωρίζοντας από την αρχή τη χρέωση σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Ευελιξία και συνεχής υποστήριξη

Με τη λήξη της μίσθωσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ευέλικτα αν θα αγοράσει το όχημα ή αν θα προχωρήσει στην επιλογή μίσθωσης κάποιου άλλου σύγχρονου μοντέλου της Kia, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, από το στάδιο της πρότασης μέχρι και τη λήξη της, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων του πανελλαδικού Δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Kia βρίσκονται δίπλα στους πελάτες, προσφέροντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.

Ένας νέος δρόμος στην ηλεκτροκίνηση

Όπως αναφέρει η Kia Hellas, με το Kia Leasing, εγκαινιάζεται ένας νέος δρόμος στην ηλεκτρική κινητικότητα καθιστώντας την πιο προσιτή από ποτέ. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει την εμπειρία οδήγησης των προηγμένων ηλεκτρικών της Kia χωρίς το άγχος της ιδιοκτησίας, αλλά με απόλυτο έλεγχο και ξεγνοιασιά για το κόστος χρήσης και συντήρησης.