Νέα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση ζητούν οι εισαγωγείς στην Ελλάδα

Αναγκαία μια νέα δέσμη κινήτρων, κυρίως κυκλοφοριακών, ώστε να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση.

Νέα δέσμη κινήτρων για την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την ηλεκτροκίνηση, μετά από μια περίοδο στασιμότητας, που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, ζήτησε ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), Δημήτρης Πάτσιος, μιλώντας στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθυντής του ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ, Βασίλης Καππάτος, πρότεινε την καθιέρωση σταθερών επιδοτήσεων από το κράτος, και τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε υποδομές φόρτισης.

Κυκλοφοριακά κίνητρα για την αύξηση του μεριδίου ηλεκτρικών οχημάτων

Την ανάγκη μιας νέας δέσμης κινήτρων, κυρίως κυκλοφοριακών, ώστε να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση, ανέδειξε ο Δημήτρης Πάτσιος, γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).Όπως παρατήρησε, από το περασμένο φθινόπωρο σημειώθηκε στασιμότητα στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, όμως το τελευταίο τρίμηνο το ενδιαφέρον επανακάμπτει, λόγω κυρίως της αυξανόμενης ακρίβειας στα καύσιμα.

Αναγνώρισε ωστόσο ότι έγιναν σημαντικά βήματα για τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης, από το 2021 και για μια τριετία, όμως μένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Αυτό αντανακλάται και στο περιθώριο ανάπτυξης που παρουσιάζεται στη χώρα μας, καθώς οι ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων κινούνται πέριξ του 7%, όταν στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 20% με αυξητική τάση.

Απέδωσε την περιορισμένη – επί του παρόντος – δυναμική της αγοράς ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, κατά κύριο λόγο στην απουσία ουσιωδών κυκλοφοριακών κινήτρων, όπως ο καθορισμός ζωνών χαμηλών ή και μηδενικών ρύπων, δηλαδή αποκλειστικής κυκλοφορίας ηλεκτρικών οχημάτων.

«Όσο δεν διευκολύνεται η κίνηση στην πόλη με οχήματα χαμηλών ρύπων έναντι των συμβατικών, ο αγοραστής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου βασίζεται μόνο στο όφελος που θα έχει έναντι της αυξημένης τιμής του καυσίμου και σε κάποιες επιδοτήσεις», εξήγησε.

Στα επιμέρους ζητήματα που εμποδίζουν τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης ενέταξε τη φορολογική επιβάρυνση των plug in υβριδικών αυτοκινήτων, αλλά και τις δυσκολίες που συναντώνται στη φόρτιση. Ενθαρρυντική είναι, κατά τον κ. Πάτσιο, η πρόθεση οδηγών ταξί να στραφούν αυτοβούλως στα ηλεκτρικά, η οποία λειτουργεί και ως αντιπαράδειγμα απέναντι σε διάφορες δεισιδαιμονίες.

Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. στη δεκαετία

Σε πάνω από 600 εκατ. ευρώ προσδιόρισε της επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν σε ορίζοντα 5 – 10 ετών σε υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και ψηφιακές εφαρμογές στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, ο Μάνος Βράιλας, Immediate Past President της Hellastron.

Μεταφέροντας τον προβληματισμό των μελών του συνδέσμου για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, θύμισε ότι οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι ήταν οι πρώτοι που εγκατέστησαν σταθμούς φόρτισης με δικές τους επενδύσεις, ωστόσο έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά, υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων του European Green Deal.

«Είναι πλέον αναγκαίο να γίνουν νέες επενδύσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Από μελέτη που έχουμε κάνει, προκύπτει ότι τα επόμενα 4 με 5 χρόνια θα απαιτηθούν πάνω από 300 εκατ. ευρώ για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, χρήματα που πρέπει να βρεθούν», επισήμανε ο κ. Βράιλας.

Προσθέτοντας, δε, τις ψηφιακές παρεμβάσεις που απαιτούνται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, πχ. συστήματα επικοινωνίας του δρόμου με το αυτοκίνητο, κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας με κάμερες και αισθητήρες, εφαρμογές platooning, οι συνολικές επενδύσεις ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ στα επόμενα 5 με 10 χρόνια.

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Βράιλας, δεν μπορεί η απάντηση στο ζήτημα της χρηματοδότησης των έργων, που καθίστανται υποχρεωτικά από τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να είναι η αύξηση των διοδίων, θα μπορούσε όμως να συζητηθεί η επέκταση των συμβάσεων παραχώρησης.

Αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης, σημείωσε ότι η έλλειψη των απαραίτητων υποδομών καθιστά τη φόρτιση πιο ακριβή. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις που θεσπίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τις αποστάσεις των σταθμών, την απαιτούμενη ισχύ, τις υποδομές υδρογόνου, θέτουν πολύ σφιχτό χρονικό περιθώριο ως το 2030.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος της Hellastron στάθηκε στον ρόλο του δημοσίου, που θα πρέπει να εξασφαλίσει νέες συνδέσεις στο δίκτυο, υποσταθμούς, χώρους αποθήκευσης ενέργειας, μελέτες, και αδειοδοτήσεις, προειδοποιώντας ότι αυτά τα έργα δεν μπορούν να σχεδιαστούν την τελευταία στιγμή.

Ηλεκτροκίνηση και υδρογόνο διαμορφώνουν τις μεταφορές της επόμενης ημέρας

Στις διαφορετικές εφαρμογές της ηλεκτροκίνησης και της υδρογονοκίνησης, αλλά και στις προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε καθαρότερες μεταφορές, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κατσώχης, Director, Head of Transport & Urban Planning της PLANET.

«Δεν ισχύει το ‘’one size fits all”», τόνισε, διαχωρίζοντας τις καταλληλότερες χρήσεις κάθε τεχνολογίας, όπως αυτές διαφαίνονται πια στο πεδίο. Ειδικότερα, στην ηλεκτροκίνηση προτεραιότητα έχουν τα αστικού κύκλου λεωφορεία, τα ταξί και γενικότερα τα οχήματα που έχουν να επιτελέσουν σημαντικό συγκοινωνιακό έργο μέσα στον επιβαρυμένο αστικό ιστό, ενώ ακολουθεί το αυτοκίνητο πόλης.

Βάζοντας στην εξίσωση και το κόστος απόκτησης ηλεκτρικού οχήματος, ο κ. Κατσώχης έδωσε έμφαση στα εξειδικευμένα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί, στο πλαίσιο, του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, για να φέρουν την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Εκτίμησε, πάντως, ότι η μαζική παραγωγή, θα οδηγήσει στην εξίσωση του κόστους με αυτό των συμβατικών οχημάτων.

«Είμαστε κοντά στη στιγμή που ο καταναλωτής θα προτιμά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο», προέβλεψε, συναρτώντας ωστόσο αυτή την εξέλιξη με την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης.

Ως προς το υδρογόνο, ο κ. Κατσώχης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο, ιδιαίτερα για οχήματα που γράφουν μεγάλες διαδρομές και έντονη χρήση. Ως προς τα βαρέα οχήματα και ειδικά στα φορτηγά, ανέδειξε ως πλεονέκτημα του υδρογόνου το χαμηλότερο βάρος, συγκριτικά με τους συσσωρευτές που θα απαιτούνταν για το αντίστοιχο ηλεκτρικό όχημα. Παρατήρησε ότι η συγκεκριμένη αγορά παραμένει μεν σε αρχικό στάδιο, αλλά είναι ωφέλιμη η υιοθέτηση των πρώτων εφαρμογών, για παράδειγμα από την ΟΣΥ, η οποία προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια τριών λεωφορείων υδρογόνου.

Για τη μετάβαση σε πιο «πράσινες» μετακινήσεις, ο κ. Κατσώχης υπογράμμισε ότι «το υπέρτατο ζήτημα σε αστικό περιβάλλον είναι η μείωση χρήσης του αυτοκινήτου», συνεπώς είναι κρίσιμη η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των δικτύων σταθερής τροχιάς.

Πώς η Ελλάδα θα γίνει Νορβηγία με 99% διείσδυση της ηλεκτροκίνησης

Το στοίχημα να φέρουμε την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στον πολίτη, έθεσε ο Βασίλης Καππάτος, διευθυντής του ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ, ως προϋπόθεση για να γίνει πραγματικότητα η «πράσινη μετάβαση» στις μεταφορές.

Πρόκρινε, σε αυτή την κατεύθυνση, την καθιέρωση σταθερών επιδοτήσεων από το κράτος, την επέκταση του δικτύου ταχυφορτιστών, καθώς σήμερα υπάρχουν μόνο 2.000 σε σύνολο 9.000 φορτιστών, την απλοποίηση των διαδικασιών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης.

Ο κ. Καππάτος ζήτησε, επίσης, την επαναξιολόγηση από το υπουργείο Ναυτιλίας της οδηγίας, που απαιτεί ένα ηλεκτρικό όχημα να είναι φορτισμένο κάτω από 40% για να μπει στο πλοίο, εκτιμώντας ότι είναι αποτρεπτική για πιθανούς ενδιαφερόμενους.

Περιορισμός, που όπως σημείωσε, αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. «Να ενημερώσουμε τους πολίτες, να εκπαιδεύουμε τους τεχνίτες, να αναπτύξουμε τις απαραίτητες υποδομές. Εφόσον τα κάνουμε όλα αυτά, τότε η ηλεκτροκίνηση θα κυριαρχήσει», εκτίμησε, φέρνοντας το παράδειγμα της Νορβηγίας, όπου το ποσοστό αγγίζει το 99%. «Γιατί όχι και στην Ελλάδα; Θέλουμε χρόνο», σχολίασε.

Αναδεικνύοντας τη δυναμική του συστήματος, παρέθεσε τα στοιχεία των νέων ταξινομήσεων, οι οποίες στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6.800, αυξημένες κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ως προς τον ρόλο του ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ, που διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων μεταφορών, ο κ. Καππάτος εστίασε στη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας σε λύσεις. «Προσπαθούμε να βλέπουμε τις πραγματικές ανάγκες και να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών», ανέφερε. Μεταξύ των παραρτημάτων που έχει συστήσει το ΙΜΕΤ, συγκαταλέγεται και αυτό τις Πράσινες Μεταφορές, που βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα.

Νέα γενιά ασφαλιστικών προϊόντων φέρνει η ηλεκτροκίνηση

Για τη μετάβαση σε μια νέα γενιά ασφαλιστικών προϊόντων, όπως το Pay as you drive (PAYD), που εμπνέονται από τις καινοτόμες τεχνολογίες στην αυτοκίνηση, μίλησε ο Επιχειρησιακός διευθυντής της Interamerican, Πάνος Κούβαλης. Όπως εξήγησε, οι τεχνολογίες που ενσωματώνουν τα σύγχρονα οχήματα προσφέροντας πολλά data, επιτρέπουν την πλήρη εξατομίκευση του ασφαλίστρου.«Ένας οδηγός που οδηγεί προσεκτικά, με ασφαλή τρόπο, τηρώντας τα όρια ταχύτητας και χωρίς απότομη επιτάχυνση, θα έχει ένα καλύτερο ασφάλιστρο ή ένα διαφορετικό προϊόν», εξήγησε, εκτιμώντας ότι αυτό ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση που είναι τα αυτόνομα οχήματα.

Ως προς τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, ο κ. Κούβαλης αναγνώρισε δύο μεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη αφορά στο οικοσύστημα των υπηρεσιών, ενώ η δεύτερη έχει να κάνει με την ανανέωση του στόλου, που στην Ελλάδα είναι από τους γηραιότερους της Ευρώπης, και τα ενδιάμεσα βήματα ως την εκτεταμένη ηλεκτροκίνηση, για τα οποία θα απαιτηθούν και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αναφορικά με το οικοσύστημα της ηλεκτροκίνησης, έθεσε την ανάγκη αναβάθμισης των συνεργείων και του upskilling των τεχνικών. Επιπλέον, ο κ. Κούβαλης τόνισε ότι θα πρέπει να αλλάξει και το ασφαλιστικό προϊόν, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Όπως είπε, η ασφαλιστική αγορά υποστήριξε εξαρχής τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας και μέχρι σήμερα τα ασφάλιστρα σε αντίστοιχα επίπεδα με τα συμβατικά οχήματα. Όμως το κόστος ασφάλισης ενός ηλεκτρικού οχήματος καταλήγει κατά 20%-25% υψηλότερο, κυρίως εξαιτίας της μπαταρίας στο κομμάτι των υλικών ζημιών.

Αναφορικά με τις εταιρείες που προσφέρουν και υπηρεσίες βοήθειας, όπως η Interamerican, ο κ. Κούβαλης τόνισε ότι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, θα πρέπει να αξιολογήσουν εκ νέου το μοντέλο και τις υποδομές τους και να προχωρήσουν σε επενδύσεις, ώστε να δώσουν νέα εμπειρία στον καταναλωτή στην περίπτωση ατυχήματος. Όπως επισήμανε, η άμεση απόκριση αυξάνει τις πιθανότητες είτε να επιβιώσει κάποιος είτε να επιλυθεί το ζήτημα επιτόπου, βελτιώνοντας και την ταχύτητα αποζημίωσης, μέσω crash reports για παράδειγμα.

Ειδική αναφορά έκανε στην αποτελεσματικότητα του πρόσφατου νόμου για τη μικροκινητικότητα, καθώς πλέον εκατοντάδες καταναλωτές ασφαλίζουν τα πατίνια τους. «Όταν μπει ένα πλαίσιο κανονικότητας, ο καταναλωτής που θέλει, θα το ακολουθήσει», επισήμανε.