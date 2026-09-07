Nέα οδικά έργα ύψους περίπου 3 εκατ. στη Φωκίδα

Αντικείμενο των έργων είναι η εκτέλεση εκτεταμένων εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και προχώρησε ήδη στη συμβασιοποίηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.850.000 ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εκτεταμένων εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ασφαλτικές εργασίες, αποκατάσταση βυθισμάτων και φθορών του οδοστρώματος, κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων, εργασίες διαγράμμισης και σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, αντιστηρίξεις πρανών και δράσεις συντήρησης ηλεκτροφωτισμού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στα ακόλουθα σημεία:

Επαρχιακή οδός 51 προς Καλοσκοπή, Βρύζες, Πυρά και Μαυρολιθάρι.

Επαρχιακή οδός Λιδωρίκι – Λευκαδίτη – Συκιά.

Νέα Εθνική οδό Ιτέας – Αντιρρίου.

Εθνική οδός 48 Άμφισσας – Δελφών.

Εθνική οδός 27 Άμφισσας – Γραβιάς.

Επαρχιακή οδός Ιτέας – Δεσφίνας.

Επαρχιακή οδός Ευπαλίου – Φιλοθέης – Ρέρεσι.

Επαρχιακή οδός Κόκκινος – Πενταγιοί – Αρτοτίνα, καθώς και σε άλλα τμήματα του δικτύου, που θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες της Π. Ε. Φωκίδας.

Παράλληλα, προβλέπονται και εργασίες, όπως:

Η εγκατάσταση σύγχρονων αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού LED στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου των Δελφών.

Παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού οδικών κόμβων σε ολόκληρη την Π.Ε. Φωκίδας.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε μέσω του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για εμάς η συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, γιατί συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αλλά και με την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, εξασφαλίσαμε την αναγκαία χρηματοδότηση και προχωρούμε πλέον στην υλοποίηση ολοκληρωμένης παρέμβασης ύψους 2,85 εκατ. ευρώ για τη Φωκίδα. Παρεμβαίνουμε σε εθνικούς και επαρχιακούς άξονες, αντιμετωπίζουμε χρόνια προβλήματα του δικτύου, εκτελούμε έργα απορροής ομβρίων, προστασίας πρανών, ασφαλτοστρώσεων, σήμανσης και φωτισμού, προκειμένου να βελτιώσουμε ουσιαστικά τις συνθήκες μετακίνησης.

Εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια για να βελτιώσουμε υποδομές που ενισχύουν την ασφάλεια, στηρίζουν την τοπική οικονομία και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας».

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας Πέγκυ Αραβαντινού τόνισε: «Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο έργο που απαντά σε πραγματικές ανάγκες του οδικού δικτύου της Φωκίδας. Με τις παρεμβάσεις που προγραμματίστηκαν, αντιμετωπίζονται προβλήματα καθιζήσεων, απορροής υδάτων, φθορών του οδοστρώματος και επικινδυνότητας πρανών.

Παράλληλα ενισχύουμε τη σήμανση, τον φωτισμό και τα μέσα προστασίας των οδηγών. Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει σημαντικά την προσβασιμότητα και την ασφάλεια σε οδικούς άξονες που εξυπηρετούν καθημερινά κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Βασικός μας στόχος είναι η ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις».