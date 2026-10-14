Νέα πεζογέφυρα ενώνει δύο Δήμους μετά από 11 χρόνια – Πού βρίσκεται

Πρόκειται για μία μεταλλική γέφυρα τύπου bailey, μήκους 15,25 μέτρων και αποκαθιστά μια σημαντική σύνδεση για τους κατοίκους των δύο περιοχών.

Στη διάθεση του κοινού βρίσκεται πλέον η νέα πεζογέφυρα, στην προέκταση της οδού Φλαβιανών πάνω από τον Κηφισό, η οποία έρχεται μετά από 11 χρόνια να επανασυνδέσει τους Δήμους Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Πρόκειται για μεταλλική τύπου bailey, μήκους 15,25 μέτρων και αποκαθιστά μια σημαντική σύνδεση για τους κατοίκους των δύο περιοχών, η οποία είχε διακοπεί μετά την καταστροφή της παλαιάς γέφυρας από τις πλημμύρες του 2015. Η απουσία της αποτελούσε ουσιαστικό πρόβλημα στην καθημερινότητα των κατοίκων και η επαναλειτουργία της επαναφέρει τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Η αποκατάσταση της γέφυρας κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία των δύο Δήμων, της Περιφέρειας Αττικής, της Εκκλησίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμβολή των στρατιωτικών μονάδων, οι οποίες ανέλαβαν την τοποθέτηση της γέφυρας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι δύο δήμαρχοι Ιωάννης Τομπούλογλου (Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας) και Σταύρος Τσίρμπας (Αγίων Αναργύρων-Καματερού), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ, ο υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ενώ την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Βλάχος.

«Η επαναλειτουργία της αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα συνεργασίας και ένα θετικό μήνυμα για τη δυνατότητα επίλυσης χρόνιων ζητημάτων μέσα από συντονισμένες ενέργειες και κοινό σχεδιασμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.