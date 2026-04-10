Νέα σύγχρονα αλκοολόμετρα για τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό αλκοολομέτρησης παρέλαβε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, την 6η Απριλίου 2026 ολοκληρώθηκε η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής 9 σετ συσκευών αλκοολομέτρησης τελευταίας τεχνολογίας (Dräger Alcotest 7000), συνοδευόμενων από τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό (εκτυπωτές, τροφοδοτικά και θήκες μεταφοράς).

Τα νέα αλκοολόμετρα τίθενται άμεσα στην υπηρεσία των κλιμακίων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αποτελώντας πολύτιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη διενέργεια ελέγχων στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη δωρεά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων προϊόντων, αναγνωρίζοντας έμπρακτα το έργο της Τροχαίας στην πρόληψη και καταπολέμηση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.