Νεαροί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπερέβησαν το όριο ταχύτητας κατά 90 χλμ./ώρα

Πρόκειται για 25χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας και 24χρονο οδηγό ΙΧ.

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 25 και 24 ετών, προχώρησαν την Κυριακή 8 Μαρτίου αστυνομικοί της Τροχαίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, στην Αττική συνελήφθη 25χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας ο οποίος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 91 χλμ/ώρα, στη Λεωφ. Μαραθώνος, στην περιοχή του Μαραθώνα.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ ότι ο 25χρονος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και 24χρονος οδηγός ΙΧ, ο οποίος κατελήφθη με ραντάρ να οδηγεί επικίνδυνα το αυτοκίνητό του στην Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Ο 24χρονος έτρεχε με 171 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς, αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία.