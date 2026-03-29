Νέες γραμμές Μετρό και σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι – Τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα

Νέες γραμμές του Μετρό και σύγχρονοι οδικοί άξονες αλλάζουν τον χάρτη των μετακινήσεων.

Στα μεγάλα έργα που αναβαθμίζουν τις μετακινήσεις των πολιτών αναφέρθηκε πρόσφατα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στα εγκαίνια της 3ης Διεθνούς Έκθεσης ERGO.TEC.

Ο κ. Δήμας εστίασε σε εμβληματικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, οι επεκτάσεις του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη (Flyover).

Ε65

Η πρόοδος κατασκευής στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 έχει ξεπεράσει το 93%, ενώ η παράδοση του αναμένεται στις αρχές καλοκαιριού. Ήδη λειτουργεί το τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα, και με την παράδοση των τελευταίων 45 χλμ. μέχρι το Κηπουρειό Γρεβενών, θα ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος 182 χλμ. που θα συνδέσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, με ασφάλεια και άνεση.

ΒΟΑΚ

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τα εργοτάξια λειτουργούν ήδη στα τμήματα ‘Αγιος Νικόλαος-Νεάπολη και Νεάπολη-Χερσόνησος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, μήκους περίπου 157 χιλιομέτρων. Πρόκειται για Σύμβαση Παραχώρησης του ΒΟΑΚ που αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα από τα Χανιά έως τη Χερσόνησο, συνολικού μήκους 157 χλμ. Στο έργο εντάσσεται επίσης το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά (30 χλμ.).

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ., και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα οδικά έργα που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωση του έργου δεν αναμένεται πριν το 2030.

Επεκτάσεις Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα υπό κατασκευή βρίσκεται η Γραμμή 4 του Μετρό που θα ενώνει το Άλσος Βεΐκου με το Γουδή, με συνολικά 15 νέους σταθμούς και γραμμή μήκους 12,8 χλμ. Η παράδοση της γραμμής στο επιβατικό κοινό τοποθετείται μέσα στο 2030.

Με αυτό το έργο εκτιμάται ότι θα μετακινούνται περίπου 340.000 επιβάτες ημερησίως – 125.000 από αυτούς θα είναι εργαζόμενοι, ενώ οι μετακινήσεις με ΙΧ αναμένεται να μειωθούν κατά 53.000 περίπου ημερησίως.

Στη Θεσσαλονίκη ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά. Το έργο περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα και αναμένεται αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Flyover

Πρόκειται για το έργο κατασκευής υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας, πάνω από τον υφιστάμενο Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, έχοντας ως στόχο να μετριάσει το χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν το 50% του φυσικού αντικειμένου, ενώ σύμφωνα με τον κ. Δήμα οι ρυθμοί κατασκευής αναμένεται να ενταθούν, καθώς έχουν αναπτυχθεί και τα δύο καλούπια, δηλαδή τα κυλιόμενα μεταλλικά φορείά που χρησιμοποιούνται για τη σκυροδέτηση.

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2027 και αφορά σε συνολικά 13 χλμ. με 9 ανισόπεδους κόμβους, 4 χιλιόμετρα εναέριας οδού, δηλαδή συνεχόμενης γέφυρας «Flyover».