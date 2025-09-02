Νέο Citroen C3 Aircross: Ευρύχωρο, ευέλικτο και από 18.900 ευρώ

Με ευρεία γκάμα κινητήρων, ευρύχωρο, ευέλικτο και πρακτικό χαρακτήρα, το Citroen C3 καταγράψει υψηλές εμπορικές πτήσεις.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά το νέο Citroen C3 Aircross έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού.

Αποτελώντας μια ουσιαστική εξέλιξη του επιτυχημένου προκατόχου του, το νέο C3 Aircross συνδυάζει σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλά επίπεδα άνεσης. Για πρώτη προσφέρεται και σε έκδοση 7 θέσεων, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρακτικότητα και άνεση για οικογένειες και χρήστες με δραστήριο lifestyle.

Παράλληλα, ενσωματώνει πλήρη γκάμα κινητήρων (βενζίνη, Hybrid, Electric) και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού, ενώ είναι διαθέσιμο από την τιμή των 18.900 ευρώ.

Κινητήρες

Το νέο Citroen C3 Aircross προσφέρεται με τρεις επιλογές κινητήρων:

H έκδοση βενζίνης 1.2 Turbo 100 PS, με νέο τρικύλινδρο κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, αποτελεί την ιδανική εισαγωγική επιλογή, με τιμή εκκίνησης 900 ευρώ.

Η έκδοση Hybrid 145 PS, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων e-DCT διπλού συμπλέκτη, συμβάλει στην μείωση της κατανάλωσης και δίνει τη δυνατότητα της 100% ηλεκτρικής οδήγησης στο 50% σχεδόν της αστικής χρήσης, ενώ η επαναφόρτιση της μπαταρίας γίνεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση. Τιμή εκκίνησης από 24.500 ευρώ.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση διαθέτει έναν κινητήρα 83kW / 113 PS που συνδυάζεται με μία μπαταρία LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) 44 kWh. Αυτή η τεχνολογία πετυχαίνει αυτονομία 306 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο με τιμή εκκίνησης από 27.400€. Με την ισχύουσα κρατική επιδότηση η τιμή αγγίζει τις 400 ευρώ.

Άνεση

Το C3 Aircross αναβαθμίζει την ήδη φημισμένη οδηγική του άνεση, ενσωματώνοντας την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort που προσφέρει ομαλότητα και σταθερότητα σε κάθε είδους διαδρομή. Παράλληλα, τα επανασχεδιασμένα καθίσματα Advanced Comfort με επιπλέον αφρώδες υλικό εξασφαλίζουν κορυφαία στήριξη και ξεκούραση. Το εσωτερικό διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φιλοσοφία C-Zen Lounge, συνδυάζοντας μινιμαλιστικό ταμπλό με υφασμάτινες επενδύσεις τύπου “Sofa Design” και καινοτόμο Head-Up Display στη θέση του κλασικού πίνακα οργάνων, ενισχύοντας την εργονομία και τη συγκέντρωση του οδηγού.

Ασφάλεια

Η καθημερινότητα γίνεται ευκολότερη και ασφαλέστερη με πλήθος τεχνολογιών υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων το Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος (Active Safety Brake), το Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (Active Lane Keeping Assist), το Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού, το σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας (Speed Limit Information), Αυτόματη εναλλαγή μεσαίας/μεγάλης σκάλας φώτων, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, παρακολούθηση τυφλών σημείων κλπ.

Σχεδίαση

Η εξωτερική σχεδίαση του νέου C3 Aircross εκφράζει τη δύναμη και τη στιβαρότητα ενός τυπικού SUV υιοθετώντας τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Citroen που παρουσιάστηκε και αυτή για πρώτη φορά στο Oli. Με πλάτος 1,79μ., το αμάξωμα δείχνει πιο μυώδες, χάρη και στα τονισμένα φτερά, τα οποία καλύπτουν τους μεγάλους τροχούς των 690 χλστ. Η ευθεία οροφή και το ύψος των 1,66μ. προσφέρουν άνεση και ευρυχωρία στο εσωτερικό, για όλους τους επιβάτες ενώ η απόσταση από το έδαφος στα 200 χλστ. εξασφαλίζει καλύτερη προστασία και εύκολη πρόσβαση, και ταιριάζει ιδανικά με την υπερυψωμένη και ασφαλέστερη θέση οδήγησης.

Περισσότεροι χώροι και πρακτικότητα

Με μήκος μόλις 4.39 μ., και μεταξόνιο 2,67 μ. το C3 Aircross προσφέρει δίνει έμφαση στην ευρυχωρία: η 5θέσια έκδοση προσφέρει όχι μόνο άπλετους χώρους για τους επιβάτες της 2ης σειράς, αλλά και πορτμπαγκάζ με χωρητικότητα που φτάνει τα 460 λίτρα. Για πελάτες που αναζητούν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία εσωτερικής διαμόρφωσης, το C3 Aircross προσφέρεται και σε 7θέσια έκδοση, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα στο τέλος της χρονιάς. Το μεταξόνιο – το μεγαλύτερο στην κατηγορία του – εξασφαλίζει το τεράστιο άνοιγμα των πίσω θυρών, παρέχοντας εξαιρετική πρόσβαση στην 2η σειρά καθισμάτων για την 5θέσια έκδοση, αλλά και στην 3η σειρά για την 7θέσια έκδοση.