Νέο Fiat Pandina: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με πολύ χαμηλή τιμή

Το γνωστό σε όλους Panda εξελίχθηκε και έγινε Pandina, λαμβάνοντας ήπια υβριδικό μοτέρ (65 ίππων αυτή τη φορά) και σημαντικά περισσότερη τεχνολογία. Πλέον, είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, αφού ανακοινώθηκαν οι τιμές του.

Το νέο Fiat Pandina, η εξέλιξη του γνωστού -σε όλους τους φίλους της αυτοκίνησης- Panda, ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού Icon και Cross με τις τιμές εκκίνησης να ορίζονται από ελληνική αντιπροσωπεία σε 15.490 και 16.990 ευρώ αντίστοιχα. Κάθε αγορά Pandina συνοδεύεται 5 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια.

Τι περιλαμβάνει η εισαωγική εξοπλιστική έκδοση Icon

Το νέο Pandina στην εξοπλιστική έκδοση Icon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” με τρεις επιλογές απεικόνισης, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος και των συστημάτων ADAS που περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας. Επιπλέον υπάρχει στάνταρ cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5 ιντσών, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Βγαίνει και σε Cross έκδοση

Η πιο πλούσια έκδοση Cross διαθέτει επιπλέον της Icon λεπτομέρειες που δίνουν off-road ύφος, τροχούς 15 ιντσών, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Στο εσωτερικό τη διαφορά κάνουν οι επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7 ιντσών και Android Auto/Apple CarPlay.

Αποδίδει 65 άλογα και δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας

Την κίνηση του Pandina εξασφαλίζει ένας ήπια υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 ίππους που συνεργάζεται αρμονικά με κιβώτιο έξι σχέσεων και διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που προσφέρει στον οδηγό του. Ταυτόχρονα, το μοντέλο, επειδή εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους, έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στο Δακτύλιο.