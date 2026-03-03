Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο Fuel Pass – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Το μέτρο του Fuel Pass είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί ξανά από την ελληνική κυβέρνηση, εφόσον η τιμή του Μπρεντ ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για ένα μήνα.

Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των πολεμικών συρράξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής – και όχι μόνο- προκαλεί ανησυχία σχετικά με τις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή, η αντίδραση των διεθνών αγορών είναι συγκρατημένη και δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η πορεία του Μπρεντ θα εμφανίσει έντονα ανοδική τάση, ωστόσο το οικονομικό επιτελείο της ελληνικής κυβέρνησης τηρεί στάση αναμονής.

Οι προϋποθέσεις

Το ενδεχόμενο επαναφοράς του Fuel Pass ως βασικού μέτρου στήριξης βρίσκεται ανάμεσα στις λύσεις που θα μπορούσαν επιλεγούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες αυξήσεις στα καύσιμα, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στις τιμές βασικών αγαθών. Ωστόσο, βασικές προϋποθέσεις είναι το Μπρεντ να υπερβεί τα 100 δολάρια/βαρέλι και η τιμή του να σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα για ένα μήνα.

Πάντως, το συγκεκριμένο σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.. Το Μπρεντ διαμορφώνεται αυτή την ώρα πάνω από τα 83 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 71,97 δολάρια το βαρέλι, παρουσιάζοντας ανοδικές τάσεις.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι η ενεργοποίηση ενός μέτρου όπως το Fuel Pass αποτελεί ένα από τα «όπλα» που διαθέτει η κυβέρνηση, εφόσον απαιτηθεί, για την ανακούφιση των νοικοκυριών. «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι, όταν χρειάζεται, έχει τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.