Νέο Ηράκλειο: Σύλληψη 4 νεαρών για κλοπές δίκυκλων

Οι μοτοσυκλέτες είχαν αφαιρεθεί από την περιοχή του Ζωγράφου.

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα -τρεις άνδρες και μια γυναίκα – ηλικίας 20, 18 και 17 ετών που αφαίρεσαν δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες από την περιοχή του Ζωγράφου πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια περιπολίας τους στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., πρωινές ώρες της 19-2-2026, εντόπισαν έξω από οικία στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες που είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από την περιοχή του Ζωγράφου και σε παρακείμενο σημείο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 4 νεαροί ως δράστες των δύο κλοπών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέου Ηρακλείου για κλοπή κατά συναυτουργία ενώ οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.