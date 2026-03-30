Νέο Jeep Compass: Εξωστρέφεια, ψηφιοποίηση και αποδοτικότητα

Το Jeep Compass προβάλλει πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, διεκδικώντας με αξιώσεις την προσοχή του αγοραστικού κοινού.

Το νέο Jeep Compass έχει ξεκινήσει το ταξίδι του στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική με την υψηλή αεροδυναμική απόδοση και το εκδρομικό ταλέντο με την πλήρη γκάμα αποδοτικών κινητήρων.

Οι σχεδιαστές δημιούργησαν ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα που μεγάλωσε σημαντικά συγκριτικά με την απερχόμενη γενιά, ωστόσο παραμένει compact σε διαστάσεις. Το νέο Jeep Compass έχει μήκος 4,55 μ. (+14,4 εκ. ), πλάτος 1,9 μ. (+8,5 εκ.) και ύψος 1,68 μ., ενώ το μεταξόνιο άγγιξε τα 2,8 μ. (+15,9 εκ).

Οι μικροί πρόβολοι μαζί με τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 20 εκ. εξασφαλίζουν πολές καλές εκτός δρόμου γωνίες (προσέγγιση 20, ράμπα 15 και αναχώρηση 26 μοίρες), ενώ βελτιστοποιημένη είναι και η αεροδυναμική. Όπως αναφέρει η μάρκα, υπάρχει απόλυτος έλεγχος της ροής του αέρα γύρω και κάτω από το αυτοκίνητο, εκτός των άλλων με ειδικά κανάλια στα φτερά και ενεργή γρίλια στον εμπρός προφυλακτήρα.

Η αύξηση των διαστάσεων συνδράμει σε μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα που παρέχει 2 εκ. παραπάνω αέρα στα γόνατα των πίσω επιβατών από την προηγούμενη γενιά, περισσότερο πλάτος και 1 εκ. περισσότερο διαθέσιμο ύψος. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών έφτασε τα 541 λτ., συνοδευόμενος από πίσω κάθισμα με πλάτη που χωρίζεται σε αναλογία 40/20/40 και πλήρως εκμεταλλεύσιμο σχήμα με μεγάλο «τετράγωνο» άνοιγμα για ευκολία φόρτωσης. Το Jeep Compass δίνει έμφαση στην πρακτικότητα με αποθηκευτικούς χώρους, με συνολική χωρητικότητα 34 λτ. στο εμπρός μέρος της καμπίνας.

Ένας παραμετροποιήσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” και μια οθόνη αφής 16” για το infotainment παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στον οδηγό, ενώ το Head-Up Display προβάλει στο παρμπρίζ τα σημαντικά δεδομένα χωρίς απόσπαση της προσοχής από το δρόμο. Ακόμη και τα χειριστήρια του τιμονιού έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη απλότητα, επιτρέποντας το χειρισμό πολλών λειτουργιών εύκολα και με ασφάλεια. Όσο για τις βασικές λειτουργίες του κλιματισμού και των multimedia, υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες για ακόμα πιο άμεσο και διαισθητικό έλεγχο. Παράλληλα υπάρχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, καθώς και νέα εφαρμογή.

Η συνολική αρχιτεκτονική του νέου Compass δίνει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης. Για το κιβώτιο ταχυτήτων υπάρχει ένα εύχρηστο περιστροφικό χειριστήριο, με το μοντέλο να ενσωματώνει επίσης ηλεκτρικό χειρόφρενο και επιλογέα Selec-Terrain® που είναι εργονομικά τοποθετημένος για απρόσκοπτη πρόσβαση ακόμα και στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Η ανάρτηση έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε σε σχέση με την προηγούμενη γενιά του μοντέλου ο κατακόρυφος έλεγχος των τροχών να είναι 15% πιο αποτελεσματικός, ενώ οι κλίσεις στις στροφές έχουν περιοριστεί κατά 20% δίνοντας ακόμα πιο σταθερό πάτημα στο δρόμο. Αλλαγές έχουν γίνει και στο σύστημα διεύθυνσης, ενώ υφίσταται και αναβαθμισμένη ηχομόνωση που προκύπτει από τη χρήση νέων υλικών, όπως το παχύτερο κατά 11% πίσω κρύσταλλο.

Το σύστημα Selec-Terrain® αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του νέου Compass. Εκτός από τα γραφικά στον πίνακα οργάνων και τον εσωτερικό φωτισμό, αλλάζει επίσης τις παραμέτρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του αυτοκινήτου. Υπάρχουν πέντε προγράμματα: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και EV (ανάλογα με την έκδοση), τα οποία διαφοροποιούν τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό έλεγχο της ευστάθειας και της πρόσφυσης, καθώς και στη διαχείριση του κινητήρα και των φρένων. Σύμφωνα με τη Jeep, σκοπός πάντα είναι η μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επικουρικό ρόλο έχουν τα συστήματα ADAS που περιλαμβάνουν Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων, με δυνατότητα και ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας.

Το νέο Compass διατίθεται ως e-Hybrid με 145 PS με 48V υβριδικό σύστημα. Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, εξασφαλίζοντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, άρα ουσιαστικό όφελος στην κατανάλωση και αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χλμ. Η εισαγωγική τιμή είναι 35.990 ευρώ για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude, ενώ η Launch Edition κοστίζει 39.990 ευρώ. Για το e-Hybrid ισχύει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 4,9%, ενώ για παραγγελίες μέχρι 31/05 η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass θα έχει διάρκεια 8 χρόνια, καλύπτοντας και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Διαθέσιμη είναι επίσης αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 213 PS και μπαταρία χωρητικότητας 74 kWh, η οποία χαρίζει αυτονομία 500 χλμ. στο μικτό κύκλο WLTP. Η εισαγωγική τιμή της είναι 41.990 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude και 45.990 ευρώ στο Launch Edition, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

Την γκάμα των αρχικών επιλογών ολοκληρώνει η έκδοση e-Hybrid Plug-In με ισχύ 225 PS, η τιμή της οποίας ανέρχεται σε 45.990 ευρώ για το Altitude και 49.990 ευρώ για το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης, το επίπεδο Altitude περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, οθόνη infotainment 16”, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ενεργό cruise control, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες και ζάντες αλουμινίου 18”.

Η Launch Edition προσθέτει LED Matrix προβολείς, φωτιζόμενη εμπρός γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, premium καθίσματα από ύφασμα και βινύλιο, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, παρμπρίζ και τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, περιμετρικό συναγερμό, handsfree άνοιγμα χώρου αποσκευών και βάση ασύρματης φόρτισης τηλεφώνου.