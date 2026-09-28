Lepas: Αρχή με το νέο L8 – Οι τιμές του στην Ελλάδα

Το πρώτο κεφάλαιο στην παρουσία της Lepas στην Ελλάδα αρχίζει με το L8, ένα D-SUV μήκους 4,68 μέτρων με plug-in υβριδικό σύστημα που του επιτρέπει να κινείται ηλεκτρικά για έως 100 χλμ..

Η εμπορική πορεία της Lepas στην Ελλάδα ξεκινάει με το L8, ένα οικογενειακό SUV που θα αντιπροσωπεύσει τη μάρκα στην κατηγορία των D-SUV.

Εκφράζοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Leopard Aesthetics”, αντλεί έμπνευση από το συνδυασμό δύναμης και κομψότητας της λεοπάρδαλης, η οποία αποτελεί και το πρώτο συνθετικό της λέξης “Lepas” (Leopard + Passion).

Οικογενειακό SUV 4,6 μέτρων με χώρους

Έχει μήκος 4.688 χλστ., πλάτος 1.871 χλστ. και ύψος 1.686 χλστ., ενώ χάρη στο μεταξόνιο των 2.800 χλστ., η Lepas ισχυρίζεται πως το αυτοκίνητο προσφέρει άφθονους χώρους τόσο για τον οδηγό και τον συνοδηγό όσο και για τους πίσω επιβάτες του, οι οποίοι, σύμφωνα με τη μέτρηση της εταιρείας έχουν 970 χλστ. διαθέσιμα για τα γόνατά τους.

Επιπρόσθετα, η πρακτικότητα αποτυπώνεται σε κάθε σημείο της καμπίνας: υπάρχουν 47 αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα, καθώς και 507 λτ. για τις αποσκευές, ενώ επίσης, υπάρχουν αναδιπλούμενα τραπεζάκια για τους πίσω επιβάτες και οι πλάτες των καθισμάτων τους έχουν ρυθμιζόμενη κλίση.

Plug-in υβριδικό που προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 100 χλμ. (WLTP)

Το Lepas L8 χρησιμοποιεί για την κίνησή του το plug-in υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid που δίνει προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους και 310 Nm, ενώ συνεργάζεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,5 TGDI με 143 HP ίππους και 215 Nm.

Συνδυαστικά, η μέγιστη ισχύς του συστήματος φτάνει τα 279 άλογα και η ροπή τα 365 Nm, ενώ η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,9”, με τελική ταχύτητα στα 179 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος είναι τεχνολογίας LFP και έχει χωρητικότητα 18,4 kWh. Η ενέργειά της είναι αρκετή για αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που πλησιάζει τα 100 χλμ., ενώ η πλήρης φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ολοκληρώνεται σε 3,3 ώρες ενώ υπάρχει και δυνατότητα ταχυφόρτισης σε συνεχές ρεύμα (DC).

Στην περίπτωση αυτή η μπαταρία επιτυγχάνει αναπλήρωση ενέργειας από το 10-80% σε μόλις 20 λεπτά, με μέγιστη ισχύ 40 kW. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ καυσίμου των 60 λτ., το Lepas Super Hybrid εξασφαλίζει στο L8 PHEV συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χλμ. χωρίς κανένα ανεφοδιασμό.

Το Lepas Super Hybrid έχει επίσης λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), με. δυνατότητα παροχής ισχύος έως 6,6 kW σε εξωτερικές συσκευές. Έτσι, το L8 PHEV μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικό εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους, αναδεικνύοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του.

Με εργοστασιακή 7ετή εγγύηση

Όπως όλα τα μοντέλα της Lepas, το L8 PHEV καλύπτεται από 7ετή (ή 150.000 χλμ.) εργοστασιακή και μεταβιβάσιμη εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, ίσης διάρκειας οδική βοήθεια καθώς και από 8ετή (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν άμεσα μέσα από σημεία του δικτύου της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Leapmotor, FIAT Professional) του Ομίλου Βασιλάκη.

Οι τιμές του στην Ελλάδα

Το Lepas L8 διατίθεται στην χώρα μας σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, τις Essense και Elegance με το κόστος αγοράς να φτάνει τις 42.900 ευρώ και τις 44.900 ευρώ αντίστοιχα, συμπεριλαμβάνοντας την προωθητική ενέργεια της μάρκας ύψους 4.000 ευρώ που βρίσκεται σε ισχύ.

Η εισαγωγική Essence περιλαμβάνει σε εξοπλισμό: Full LED εμπρός φώτα με αυτόματη λειτουργία και Follow-Me-Home, φώτα ημέρας Leopard-Eye LED, πίσω φώτα LED, φιμέ πίσω τζάμια, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους με ενσωματωμένα φλας και φώτα υποδοχής, ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 10,25″, κεντρική οθόνη 13,2” με ραδιόφωνο FM/DAB, Bluetooth, σύστημα πλοήγησης και ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, ηχοσύστημα με 6 ηχεία, ασύρματη φόρτιση κινητού με ισχύ 50W και σύστημα ψύξης και μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.