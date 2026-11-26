Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η επίσημη παρουσίαση του νέου συλλεκτικού λευκώματος «Classic Rally 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00, στην Ελληνογαλλική Σχολή των Ουρσουλινών (Ψυχάρη 10, Νέο Ψυχικό).

Για 5η συνεχή χρονιά, ο Πέτρος Καστορίνης αποτυπώνει στο χαρτί την αυθεντική ουσία των ιστορικών αγώνων αυτοκινήτου. Μέσα από τον φακό και τα κείμενά του, οι «Νυν Κοσμήτορες μιας Δοξασμένης Εποχής» ζωντανεύουν ξανά, μετατρέποντας το μελάνι και το τυπωμένο χαρτί σε μια συνειδητή πράξη αντίστασης απέναντι στην εφήμερη ψηφιακή εικόνα.

Νέο Concept & Θεματική Δομή

Η φετινή έκδοση έρχεται πλήρως ανανεωμένη, υιοθετώντας ένα φρέσκο concept που κατηγοριοποιεί τα πληρώματα σε θεματικές ομάδες, προσφέροντας μια μοναδική αφηγηματική ματιά στους πρωταγωνιστές του θεσμού. Την έκδοση καθώς και κάθε μία από τις ενότητες προλογίζει με τη χαρακτηριστική του πένα και γνώση ο δημοσιογράφος του μηχανοκίνητου αθλητισμού Στράτης Χατζηπαναγιώτου.

Μεταξύ των ενοτήτων που ξεχωρίζουν, ξεδιπλώνονται ιστορίες πάθους, τεχνογνωσίας και αγωνιστικής κουλτούρας:

Toyota, η συγκλονιστική της παρουσία στο εγχώριο motorsport: Ένα αφιέρωμα στον «ιαπωνικό θρύλο που σφραγίζει τα ελληνικά χώματα», αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξιοπιστία και τη συμβολή μηχανικών και οδηγών που έγραψαν ιστορία.

, Μια σπουδαία οικογενειακή υπόθεση: Η διαδρομή μιας ομάδας που λειτουργεί «με το DNA της Nissan και την εντιμότητα ως τρόπο ζωής», συνδυάζοντας τις αξίες με τις κορυφαίες επιδόσεις σε χώμα και άσφαλτο.: Η «αντίστροφη διαδρομή» των πρωταγωνιστών της κατηγορίας Regularity που εισβάλλουν δυναμικά στα Sporting, φέρνοντας νέα πνοή στον θεσμό.

Αυθεντική οδήγηση με άρωμα άλλης εποχής: Μια ματιά στη δεκαετία του 1990, εκεί «όταν τα ιστορικά αυτοκίνητα γίνονται τρόπος ζωής και DNA» και η συμμετοχή αποτελεί δήλωση ταυτότητας.

Η εποχή της πίσω κίνησης (1968–1980): Ιστορίες από το «πανεπιστήμιο» των ελληνικών αγώνων, με επίκεντρο το θρυλικό Ford Escort (Mk1 και Mk2) που γαλούχησε γενιές Ελλήνων οδηγών.

Η εκδήλωση απευθύνεται στους φίλους της αυτοκίνησης, της φωτογραφίας, των συλλεκτικών εκδόσεων, καθώς και στους εκπροσώπους του Τύπου.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Τίτλος Λευκώματος: «Classic Rally 2026»

Δημιουργός: Πέτρος Καστορίνης

Ημερομηνία: Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 19:00

Χώρος: Ελληνογαλλική Σχολή των Ουρσουλινών (Ψυχάρη 10, Νέο Ψυχικό)