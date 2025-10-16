Νέο Volkswagen Transporter: Με μεγαλύτερες δυνατότητες φόρτωσης

Το επαγγελματικό όχημα έχει μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο ενώ διατίθεται και σε μια μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης.

Η νέα γενιά του Volkswagen Transporter, ενός εκ των πιο εμβληματικών επαγγελματικών μοντέλων στην ιστορία της αυτοκίνησης, θέτει νέα πρότυπα ευελιξίας και διαμόρφωσης, σύμφωνα με τη γερμανική μάρκα.

Σε σύγκριση με το απερχόμενο μοντέλο, διατίθεται σε περισσότερες εκδόσεις, περισσότερες επιλογές κίνησης, μεγαλύτερη χωρητικότητα και αυξημένες δυνατότητες φόρτωσης με αποτέλεσμα να διεκδικεί τον τίτλο του πιο ολοκληρωμένου μοντέλου στην ιστορία της Volkswagen Commercial Vehicles. Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του:

Περισσότερες δυνατότητες: σημαντικά διευρυμένη γκάμα εκδόσεων.

Περισσότερες επιλογές κίνησης: τρεις κινητήρες diesel, δύο εκδόσεις 4MOTION, τρία ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και –μελλοντικά– μία plug-in hybrid έκδοση.

Μεγαλύτερη χωρητικότητα: αποθηκευτικός χώρος από 5,8 έως 9 m³ και επιφάνεια φόρτωσης 4,2 m² στο αποκλειστικό dropside με διπλή καμπίνα.

Μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο: έως 1,33 t για τις εκδόσεις diesel, 1,14 t για το plug-in hybrid και 1,04 t για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Μεγαλύτερο βάρος ρυμουλκούμενου: έως 2.000 kg για το βασικό μοντέλο, 2.300 kg για τα ηλεκτρικά και έως 2.800 kg για τις εκδόσεις turbodiesel από 100 kW και άνω.

Πιο ευέλικτο και πιο αποδοτικό από ποτέ, το νέο Transporter ανταποκρίνεται σε κάθε επαγγελματική ανάγκη, προσφέροντας τον μεγαλύτερο αριθμό συνδυασμών αμαξωμάτων, κινητήρων και χώρων φόρτωσης που είχε ποτέ. Από το πρακτικό panel van με πολλαπλές διαμορφώσεις έως το μοναδικό διπλοκάμπινο dropside και το κομψό Caravelle Style, κάθε έκδοση έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί διαφορετικές απαιτήσεις χρήσης.

Η γκάμα περιλαμβάνει 13 διαφορετικές διαμορφώσεις αμαξώματος: το panel van (έως 3 θέσεις), με κανονική (5,8 m³) ή ψηλή οροφή (9,0 m³), το Kombi με παράθυρα για μεταφορά αγαθών ή επιβατών (έως 9 θέσεις), το dropside με διπλή καμπίνα (6 θέσεις) και επιφάνεια φόρτωσης 4,2 m², καθώς και το Caravelle – ιδανικό για επαγγελματικές ή premium μεταφορές έως 9 επιβατών. Όλες οι εκδόσεις προσφέρονται με κανονικό ή μακρύ μεταξόνιο, ενώ οι dropside διατίθενται αποκλειστικά με μακρύ μεταξόνιο.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, λειτουργεί ως πλήρως εξοπλισμένος «κινητός χώρος εργασίας». Παράλληλα, ο προαιρετικός ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης προβάλλει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα από την πίσω κάμερα, προσφέροντας βέλτιστη ορατότητα ακόμη και στα κλειστά panel vans. Το εσωτερικό διακρίνεται για την εργονομία, τη λειτουργικότητα και τη συνδεσιμότητα, υποστηρίζοντας τον επαγγελματία σε κάθε συνθήκη.

Συστήματα κίνησης

Για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, το νέο Transporter διατίθεται με plug-in hybrid και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, εκτός από τους αποδοτικούς turbodiesel κινητήρες. Ο βασικός TDI αποδίδει 110 PS με χειροκίνητο κιβώτιο, η μεσαία έκδοση 150 PS διατίθεται προαιρετικά με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, ενώ ο κορυφαίος TDI των 170 PS συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων.

Οι δύο ισχυρότερες εκδόσεις TDI (150 και 170 PS) μπορούν να συνδυαστούν με τετρακίνηση 4MOTION, που είναι στάνταρ στην έκδοση TDI 150 PS 4MOTION. Το plug-in υβριδικό Transporter θα προσφέρει επιδόσεις και αποδοτικότητα ιδανικές για μικτές διαδρομές πόλης και αυτοκινητόδρομου, ενώ τα πλήρως ηλεκτρικά Transporter και Caravelle σχεδιάστηκαν για αθόρυβη, μηδενικών ρύπων κίνηση και επαγγελματική χρήση χωρίς περιορισμούς.

Ενισχυμένες ικανότητες

Ακόμη και η βασική έκδοση TDI 110 PS μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2.000 kg, ενώ οι εκδόσεις TDI 150 PS και άνω φτάνουν έως 2.800 kg, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Το plug-in hybrid επιτρέπει ρυμουλκούμενα έως 2.300 kg, ενώ τα πλήρως ηλεκτρικά Transporter και Caravelle φτάνουν επίσης έως 2.300 kg (ή 2.000 kg για τις εκδόσεις dropside και Caravelle με διπλή καμπίνα). Όλα τα μέγιστα βάρη αφορούν ρυμουλκούμενα με φρένα και κλίση 12%.

Η χωρητικότητα φόρτωσης φτάνει έως 9 m³, ενώ το ωφέλιμο φορτίο φτάνει 1,33 τόνους. Οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης και η δυνατότητα ενσωμάτωσης εξοπλισμού εργαστηρίου με τροφοδοσία 230 V καθιστούν το νέο Transporter ιδανικό «κινητό συνεργείο».

Χρωματική παλέτα

Η παλέτα χρωμάτων σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες του επαγγελματία. Τέσσερα βασικά χρώματα (Clear White, Dark Indigo Blue, Intensive Red και Stone Grey) περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ προαιρετικά προσφέρονται πέντε μεταλλικά (Graphite Dust, Light Grey, Mid Blue, Midnight Black και Warm Green).

Για ακόμη μεγαλύτερη εξατομίκευση, η Volkswagen Commercial Vehicles διαθέτει 49 ειδικούς χρωματισμούς, ώστε κάθε Transporter να μπορεί να ταυτιστεί πλήρως με την εταιρική ταυτότητα (CI) κάθε επιχείρησης — όπως τα Rapeseed Yellow, Chartreux Grey, Deep Brown, Clear Red, KLM Blue και Paprika Red.

Το μοντέλο συνοδεύεται από πενταετή εγγύηση κατασκευαστή και υποστηρίζεται από ένα από τα πιο εκτεταμένα και αξιόπιστα δίκτυα τεχνικής εξυπηρέτησης της κατηγορίας.