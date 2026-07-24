Νέο Xpeng L03: Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο coupe SUV

To νέο Xpeng L03 θα φτάσει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, ενώ το πρώτο δημόσιο ντεμπούτο του στη χώρα θα γίνει στην Auto Athina 2026.

Η Xpeng αποκαλύπτει τη νέα της στρατηγική στην ηλεκτροκίνηση με το νέο L03. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που λανσάρεται ταυτόχρονα σε 65 αγορές, βασιζόμενο στη φιλοσοφία «One Car, Dual Energy», αφού προσφέρεται παράλληλα με δύο διαφορετικά κινητήρια σύνολα.

Έκδοση PowerX (REEV): Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος αυτονομίας

Η έκδοση REEV ενσωματώνει την τεχνολογία Kunpeng Range Extender Technology και απευθύνεται σε όσους αναζητούν την αίσθηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την ευελιξία των μεγάλων αποστάσεων.

Εξοπλισμένο με μπαταρία χωρητικότητας 37,2 kWh, το L03 προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 200 χλμ. για τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως η μπαταρία μπορεί να φορτίζει σε ταχυφορτιστή με ταχύτητα έως 123 kW.

Όταν εμπλακεί ο βενζινοκινητήρας-γεννήτρια, η συνδυασμένη αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χλμ., ενώ οι εκπομπές C02 περιορίζονται στα 24 γραμ./χλμ. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 245 ίππους και τα 264 Nm ροπής.

Ηλεκτρικό με αυτονομία έως 520 χλμ.

Η αμιγώς ηλεκτρική πρόταση του L03 συνδυάζεται με μπαταρίες 58,2 και 71,1 kWh και διατίθεται σε πισωκίνητες (RWD) και τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις, καθώς και σε επιλογές Standard και Long Range. Η αυτονομία φτάνει έως τα 520 χλμ., με τη μέση κατανάλωση ενέργειας να ξεκινά από τα 15,3 kWh/100 χλμ..

Η δυνατότητα ταχυφόρτισης με την μικρή μπαταρία φτάνει τα 193 kW ενώ στη μεγάλη, το αυτοκίνητο έχει μέγιστη ταχύτητα φόρτισης τα 236 kW.

Στην κορυφαία τετρακίνητη εκδοχή των 387 ίππων, το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης προσφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα.

Έλευση στην Ελλάδα

Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στις ελληνικές εκθέσεις τον Οκτώβριο, ενώ το L03 θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους στην έκθεση Auto Athina 2026 στο Metropolitan Expo.