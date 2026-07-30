Νέο υβριδικό Renault Clio: Με 160 ίππους και αυτονομία έως και 1.000 χλμ. (+τιμή)

Το Renault Clio έχει περάσει στην έκτη γενιά του, συνδυάζοντας ισχυρές επιδόσεις με μεγάλη αυτονομία.

Λίγα αυτοκίνητα έχουν καθορίσει την κατηγορία των supermini στον βαθμό που το έχει πετύχει το Renault Clio, το οποίο αριθμεί πάνω από 35 χρόνια ιστορίας διατηρώντας ταυτόχρονα και τον τίτλο του best seller για τη Renault και στις πέντε προηγούμενες γενιές του.

Στην 6η του γενιά, το γαλλικό hatchback προβάλλει πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, διεκδικώντας με γεμάτη φαρέτρα την προσοχή του καταναλωτικού κοινού. Το νέο Clio εισάγει νέα σχεδιαστική γλώσσα, παντρεύοντας ξεκάθαρες φόρβες με ένονες γραμμές. Το κουπέ προφίλ του υβριδικού αυτοκινήτου πόλης επαναπροσδιορίζει τα σχεδιαστικά πρότυπα της κατηγορίας, την ίδια ώρα που τα μπροστινά φώτα συνθέτουν μια ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή, η οποία παραπέμπει, αισθητικά, στο διαμάντι του εμβλήματος του γαλλικού brand.

Απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει ούτε η πίσω αεροτομή, την ίδια ώρα που διατηρούνται και ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών.

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Στο εσωτερικό, το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος «V» 10,1 ιντσών (ανάλογα την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ ο αριθμός των στροφών από τέρμα σε τέρμα έχει μειωθεί σε 2,6 (από 3,3), γεγονός που εξασφαλίζει στον οδηγό μια πιο σπορτίφ εμπειρία οδήγησης.

Υβριδικός χιλιομετροφάγος

Το νέο Renault Clio σταδιοδρομεί με μια γεμάτη γκάμα κινητήρων, αλλά αιχμή του δόρατος είναι ο full hybrid E-Tech κινητήρας των 160 ίππων. Αυτό το σύνολο που εξελίχθηκε από την Horse Powertrain, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις (επιτάχυνση 0 – 100 χλμ./ώρα σε 8,3δλ. βελτιωμένη κατά 1 δλ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά) και υψηλά επίπεδα οικονομίας και αποδοτικότητας.

Οι εκπομπές CO2 δεν ξεπερνούν τα 89 γρ/χλμ, ενώ η κατανάλωση σε μικτό κύκλο είναι μόλις 3,9 λτ/100 χλμ. Το νέο Clio full hybrid E- Tech 160 PS μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα στις πόλεις, με συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 χλμ.

Η τεχνολογία της Renault, συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 1,8 λίτρου με δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh. Η κίνηση φτάνει στους τροχούς μέσω ενός έξυπνου κιβωτίου πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη.

Το κιβώτιο έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το Renault Clio Full hybrid E-Tech 160 ξεκινάει από τα 24.900 ευρώ, στην έκδοση εξοπλισμού “evolution”.