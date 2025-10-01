Νέο υβριδικό Toyota Aygo X: Τα δυνατά σημεία του μικρού που «καίει» 3,7 λτ./100 χλμ.

Το μικρότερο full hybrid αυτοκίνητο της αγοράς προσφέρει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου δίχως θυσίες στην πρακτικότητα και την ευελιξία.

Το νέο Toyota Aygo X περνάει σε μια εντελώς νέα εποχή, μιας και συστήνεται εκ νέου στους φίλους της αυτοκίνησης ως το πρώτο πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο πόλης, διατηρώντας τα γνωστά χαρακτηριστικά του: την παιχνιδιάρικη προσωπικότητα, το μοντέρνο στιλ και την ευελιξία.

Χάρη στην υβριδική τεχνολογία το νέο Aygo X Hybrid έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO2 (85 g/km) από οποιαδήποτε μη επαναφορτιζόμενο υβριδικό μοντέλο (plug-in hybrid) της αγοράς, με το ανθρακικό του αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής να είναι μειωμένο κατά 18%. Το μοντέλο θέτει νέα πρότυπα και σε επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου, μιας και αυτή περιορίζεται σε 3,7 λτ./100 χλμ. (WLTP).

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Aygo X πέρασε στην υβριδική εποχή διατηρώντας το μεταξόνιο των 2.430 χλστ., όπως και τον χώρο αποσκευών των 231 λίτρων. Απαιτήθηκαν ωστόσο και επεμβάσεις. Ο μπροστινός πρόβολος επεκτάθηκε κατά 76 χλστ., ενώ οι δύο στοίβες κυψελών της μπαταρίας τοποθετήθηκαν η μία δίπλα στην άλλη κατά μήκος του πλάτους του πατώματος, σε διαμήκη διάταξη, κάτω από τα πίσω καθίσματα. Νέα διάταξη διαθέτει και το σύστημα ψύξης της μπαταρίας, βελτιστοποιώντας τόσο τον χώρο της καμπίνας όσο και τη ροή του αέρα.

Για τη διατήρηση της ευρυχωρίας, το πίσω μέρος της πλατφόρμας GA-B επανασχεδιάσθηκε, ενώ οι επεμβάσεις στο σύστημα ανάρτησης επέτρεψαν στους μηχανικούς της μάρκας να μην κάνουν θυσίες στον τομέα της ευελιξίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύκλος στροφής του Aygo X Hybrid δεν υπερβαίνει τα 4,7 μέτρα, προσφέροντάς του τη δυνατότητα ελιγμών στους πιο στενούς δρόμους.

Πηγή ζωής του Aygo X Hybrid είναι το υβριδικό σύστημα του Yaris, απαρτιζόμενο από έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.500 κ.εκ. με μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων, που λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον και με την αρωγή ενός ηλεκτρομοτέρ αποδίδει 116 ίππους.

Σε επίπεδο τεχνολογιών, οι ανώτερες εξοπλιστικά εκδόσεις ενσωματώνουν οθόνη αφής 10,5 ιντσών, ενώ ως στάνταρ προσφέρεται οθόνη 9”. Επιπροσθέτως, το προαιρετικό premium ηχοσύστημα JBL προσφέρει ισχυρά μπάσα και δυναμική απόκριση μέσω ενός συστήματος τεσσάρων ηχείων και ενός μεγάλου subwoofer που τοποθετείται στο χώρο αποσκευών.

Εκτενής είναι και η δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης Toyota Safety Sense, ενώ -μεταξύ άλλων – έχει προστεθεί μια αναβαθμισμένη έκδοση της τεχνολογίας Pre-Collision System. Χρησιμοποιώντας εμπρόσθιους αισθητήρες κάμερας και ραντάρ, διαθέτει βελτιωμένη ικανότητα ανίχνευσης μοτοσικλετών, επερχόμενων οχημάτων ή πεζών σε διασταυρώσεις, αποτρέποντας την τέλεση τροχαίου ατυχήματος.

Το Aygo X Hybrid είναι για πρώτη φορά διαθέσιμο σην έκδοση GR Sport, με τροποποιήσεις στα συστήματα ανάρτησης και διεύθυνσης για μια πιο… δυναμική συμπεριφορά στον δρόμο. Ο σπορτίφ χαρακτήρας αντανακλάται και στην εμφάνιση, με τη ξεχωριστή διχρωμία και τις ενδιαφέρουσες στιλιστικές πινελιές σε διάφορα σημεία του αμαξώματος αλλά και της καμπίνας.