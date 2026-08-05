Νέος φωτισμός LED στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας ΑΜΘ

Εξοικονόμηση ενέργειας από 62% έως 69% και οικονομικό όφελος 30,9 εκατ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε σε μια εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου φωτισμού, στο περιφερειακό οδικό δίκτυο, με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καθώς και λαμπτήρων LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Η παρέμβαση καλύπτει και τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες και αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα κεντρικών οδικών αξόνων, κόμβων και εισόδων οικισμών, προσφέροντας ισχυρότερο και πιο ομοιόμορφο φωτισμό, με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, η συνολική ετήσια κατανάλωση πριν από την αναβάθμιση ανερχόταν σε περίπου 17,92 εκατ. kWh, ενώ μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού περιορίζεται σε περίπου 6,28 εκατ. kWh. Η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου 11,64 εκατ. kWh, δηλαδή σε ποσοστό που προσεγγίζει κατά μέσο όρο το 65% για το σύνολο της Περιφέρειας.

Αναλυτικά η εξοικονόμηση ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η ετήσια κατανάλωση μειώνεται από 4.811.657,63 kWh σε 1.778.034,40 kWh, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση έως 64%.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, η κατανάλωση περιορίζεται από 2.542.767,43 kWh σε 802.918,60 kWh, με την εξοικονόμηση να φτάνει στο 69%.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, η ετήσια κατανάλωση υποχωρεί από 1.451.504,31 kWh σε 555.921,05 kWh, καταγράφοντας εξοικονόμηση έως 62%.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη κατανάλωση μεταξύ των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, η απαιτούμενη ενέργεια μειώνεται από 6.179.545,23 kWh σε 2.198.013,58 kWh. Το ποσοστό εξοικονόμησης ανέρχεται μέχρι 65%.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, η κατανάλωση μειώνεται από 2.933.178,58 kWh σε 946.038,19 kWh, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση έως 68%.

Το οικονομικό όφελος έως το 2036

Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 12.216.591,60 ευρώ. Με βάση την προβλεπόμενη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και τιμή υπολογισμού 0,18 ευρώ ανά kWh, το οικονομικό όφελος από τη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση υπολογίζεται σε 20.947.909,27 ευρώ για τη δεκαετία έως το 2036.

Παράλληλα, πριν από την υλοποίηση της παρέμβασης, οι δαπάνες συντήρησης του συστήματος φωτισμού ανέρχονταν σε περίπου 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, οι σχετικές δαπάνες για την Περιφέρεια μηδενίζονται έως το 2036, δημιουργώντας πρόσθετο όφελος ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της επένδυσης έως το 2036 εκτιμάται, επομένως, σε: 30.947.909,27 ευρώ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού φωτισμού αποτελεί μία παρέμβαση με μετρήσιμο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περιορίζει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τις ανάγκες συντήρησης, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει τον φωτισμό του περιφερειακού οδικού δικτύου και βελτιώνει τις συνθήκες ορατότητας κατά τις νυχτερινές ώρες.

Με τον νέο φωτισμό LED, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επενδύει σε σύγχρονες και αποδοτικότερες υποδομές, οι οποίες δημιουργούν μακροχρόνιο οικονομικό όφελος και υπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του οδικού φωτισμού, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτά ένα σύγχρονο, αποδοτικότερο και οικονομικότερο σύστημα φωτισμού. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν περιορίζεται μόνο στην αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων, αλλά δημιουργεί ένα ουσιαστικό και μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες και για την Περιφέρεια.

Η εξοικονόμηση ενέργειας, που φτάνει έως και το 69%, η σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών και η αναβάθμιση του φωτισμού στο οδικό δίκτυο αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις στις σύγχρονες και “πράσινες” υποδομές έχουν άμεση ανταποδοτικότητα.

Με σχέδιο και υπευθυνότητα αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό και τεχνολογικό εργαλείο, ώστε να μειώνουμε το ενεργειακό κόστος, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Συνεχίζουμε με έργα που αφήνουν θετικό και μακροχρόνιο αποτύπωμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».