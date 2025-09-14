Νέος ΚΟΚ: Ποια παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο έως και 8.000 ευρώ

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι ποινές για όσους υποπίπτουν σε σοβαρές τροχαίες παραβάσεις και ειδικά για τους υπότροπους.

Τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του νέου ΚΟΚ στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου τέθηκαν σε ισχύ όλα τα άρθρα του, σηματοδοτώντας την αυστηροποίηση των ποινών για όσους υποπίπτουν σε σοβαρές τροχαίες παραβάσεις.

Βαρύς πέφτει ο πέλεκυς ειδικά στους υπότροπους οδηγούς, δηλαδή όσους επαναλαμβάνουν μια παράβαση εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ποινή αυξάνεται σημαντικά, όχι μόνο χρηματικά, αλλά και διοικητικά: από αφαίρεση διπλώματος έως και ποινικές διώξεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες.

Έμφαση μεταξύ άλλων έχει δοθεί στην παράβαση της υπερβολικής ταχύτητας, με σημαντικότερες αλλαγές τις εξής:

– Για υπέρβαση του ορίου με πάνω από 50 χλμ./ώρα προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 60 ημέρες.

– Σε περίπτωση διάπραξης της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες. Σε περίπτωση διάπραξης της παράβασης για τρίτη φορά εντός 5εταίας από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη τότε ο οδηγός τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

– Ακόμα πιο αυστηρές είναι οι ποινές για συμμετοχή σε κόντρες και για την κίνηση με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα, μιας και το πρόστιμο από την πρώτη παράβαση ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος. Στην 1η υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο 4.000 ευρώ με αφαίρεση της άδειας για 2 έτη, ενώ στη 2η, το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 8.000 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμα για 4 χρόνια.

Οι υπόλοιπες μεγάλες αλλαγές με τον νέο ΚΟΚ

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Ποινικοποίηση: Και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.

Αρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

1η : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 – 1,10 g/l)

Καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και ουσίες. Υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.

Για επήρεια αλκοόλ 0,50 – 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Για όριο 0,80 g/l – 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας – πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες – 6 μήνες από το δικαστήριο.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Παραβίαση σηματοδότη

Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση STOP (με πρόκληση συμβάντος)

Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

Κωδικοποιείται ως παράβαση η παράνομη στάση ή στάθμευση που παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας. Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 70 ημέρες.

Κυκλοφορία ταξί στις λεωφορειολωρίδες

Πρόστιμο 150 ευρώ όταν παραβιάζεται η λεωφορειολωρίδα

Απαγορεύεται η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στην λεωφορειολωρίδα με σκοπό την ταχύτητα και την αξιοπιστία του νέου στόλου των Λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εξαιρέσεις:

Επιβίβαση Αποβίβαση (όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο) Νυχτερινές ώρες Ταξί Μηδενικών Ρύπων Ταξί Ειδικού Τύπου ΑΜΕΑ

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

Επιβάλλεται αυξημένο διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.

Υποτροπές:

1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.

Ορια ταχύτητας

Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2026 διατηρείται το γενικό όριο 50 χλμ/ώρα. Από το 2026, εφαρμόζονται νέα όρια ταχύτητας, αναλόγως τύπου οδού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.