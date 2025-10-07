Νέος ΚΟΚ: Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να κάνεις όπισθεν – Το πρόστιμο των 350 ευρώ

Μέσα στις δεκάδες σελίδες του νέου νόμου υπάρχει άρθρο που καθορίζει πότε επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων προς τα πίσω.

Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, απαιτώντας από τους οδηγούς να καθίσουν ξανά στα… θρανία προκειμένου να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους, αλλά και τις ποινές που επισύρουν οι παραβάσεις.

Εντός των δεκάδων σελίδων του νέου νόμου γίνεται αναφορά και στην κίνηση προς τα πίσω, δηλαδή στις περιπτώσεις που ο οδηγός επιτρέπεται να διανύσει μέτρα με την όπισθεν.

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 26 του νέου ΚΟΚ η κίνηση προς τα πίσω απαγορεύεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

η προς τα μπρος κίνηση είναι αδύνατη

εκτελούνται μαθήματα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών

γίνεται ελιγμός στάθμευσης: Πρέπει να εκτελείται στην ίδια οδό και σε μήκος όχι μεγαλύτερο του διπλάσιου μήκους του οχήματος. Επί παραδείγματι, αν το μήκος του οχήματος είναι 4 μέτρα, ο οδηγός δεν μπορεί να κινηθεί προς τα πίσω για περισσότερα από 8 μέτρα.

Η παράβαση του παρόντος κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α και επομένως επισύρει πρόστιμο 30 ευρώ.

Όταν το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 350 ευρώ

Και αν το πρόστιμο για τις παραπάνω περιπτώσεις προβάλλει μικρό, σε περίπτωση που η οπισθοπορεία πραγματοποιηθεί σε αυτοκινητόδρομο, οδούς ταχείας κυκλοφορβίας ή σήραγγες, η ποινή είναι σημαντικά πιο αυστηρή, λόγω του κινδύνου πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β και ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Κάθε οδηγός οφείλει να θυμάται ότι σε περίπτωση που δεν πρλάβει την έξοδο που επιθυμεί σε μια Εθνική Οδό, δεν πρέπει να χάσει την ψυχραιμία του. Οφείλει να παραμείνει στον αυτοκινητόδρομο και να εξέλθει από αυτόν σε μια επόμενη έξοδο.