Νέος ΚΟΚ: Τι πρέπει να περιμένουν όσοι αρνούνται να υποβληθούν σε αλκοτέστ

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές για τις περιπτώσεις που οι οδηγοί θεωρήσουν ότι θα αποφύγουν τις συνέπειες αν πουν «όχι» σε αλκοτέστ.

Βαρύς πέφτει ο πέλεκυς με τον νέο ΚΟΚ στους οδηγούς που πιάνουν τιμόνι ενώ προηγουμένως έχουν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του εν λόγω φαινομένου, το οποίο συνδέεται με την πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων.

Οι ποινές ξεκινούν από 350 ευρώ με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 30 ημέρες για συγκέντρωση αλκοόλ από 0,25 έως 0,40 mg/l όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα, και φτάνουν έως και τα 1.200 ευρώ για συγκέντρωση πάνω από 0,60 mg/l. Σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το διοικητικό πρόστιμο, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών και αφαίρεση, επί τόπου, της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 6 μήνες.

Με τις ποινές να έχουν αυστηροποιηθεί, πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι, εφόσον πιαστούν στις δαγκάνες ενός συνεργείου της Τροχαίας, είναι… προτιμότερο να αρνηθούν να υποβληθούν σε αλκοτέστ.

Αγνοούν, ωστόσο, ότι όπως και στον απερχόμενο ΚΟΚ, προβλέπεται ειδική διάταξη, η οποία είναι «φτιαγμένη» ειδικά γι’ αυτές τις περιπτώσεις.

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 46, «όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση της ύπαρξης στον οργανισμό του οινοπνεύματος, είτε δια αιμοληψίας είτε με τη χρήση συσκευής αλκοολομέτρου, τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω 1,10 gr/l σύμφωνα με τη μέθοδο της αιμοληψίας, δηλαδή πάνω από 0,60 mg/l όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα.

Επομένως, ακόμα και αν έχει καταναλώσει μικρότερη ποσότητα αλκοόλ, τότε θα τιμωρηθεί με πρόστιμο 1.200 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών και με αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων για 180 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι στον νέο ΚΟΚ έχει εισαχθεί και η έννοια της υποτροπής. Για οδήγηση με την επήρεια αλκοόλ πάνω από 0,60 mg/l για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 7 έτη, ενώ για διάπραξη της παράβασης για τρίτη φορά εντός 5ετίας από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη τότε ο οδηγός τιμωρείται με πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 έτη.