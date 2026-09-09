Επίσημo: To Νissan Pixo επιστρέφει – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Το νέο Nissan Pixo θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και θα βασίζεται πιθανότατα στο Twingo. Το ντεμπούτο του έχει προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου.

Μέσω μιας λιτής αλλά πολύ περιεκτικής ανακοίνωσης, η Nissan γνωστοποίησε ότι η αμιγώς ηλεκτρική της γκάμα θα επεκταθεί πολύ σύντομα με το νέο Nissan Pixo. Το μοντέλο επιστρέφει στην αγορά μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας και θα εκπροσωπεί τους Ιάπωνες στο A-segment.

Η Nissan αναφέρει ότι το νέο Pixo έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, θα κατασκευάζεται στην γηραιά ήπειρο και θα υιοθετεί όλα τα στοιχεία που θα του επιτρέπουν να καλύπτει τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ως συνέχεια των δημοσιευμάτων που ήθελαν τη Nissan να εργάζεται πάνω σε ένα λιλιπούτειο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, στα πρότυπα του νέου Renault Twingo. Τα δύο μοντέλα θεωρείται σίγουρο πως θα μοιράζονται την ίδια πλατφόρμα και την ίδια τεχνολογία και συνεπώς, θα πρέπει να περιμένουμε πως το μικρό Nissan θα εφοδιάζεται με μπαταρία LFP 27,5 kWh, με αυτονομία περίπου 250 χιλιομέτρων, ενώ θα διαθέτει κινητήρα ισχύος 60 kW (82 ίππων).

Η πλήρης αποκάλυψη του νέου Nissan Pixo θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το teaser video που έφτιαξε η μάρκα.