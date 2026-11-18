Η προσφορά της Nissan αφορά όλους τους πελάτες της μάρκας ανεξάρτητα από το αυτοκίνητο που έχουν στην κατοχή τους και την ηλικία του.

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και φέτος, η Nissan ανακοίνωσε το πρόγραμμα «All Clear Service», δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους των αυτοκινήτων της γκάμας της, να επωφεληθούν μιας σειρά προσφορών.

Ειδικότερα, παρέχει για όλα τα μοντέλα δωρεάν έλεγχο 25 σημείων μέσω του επίσημου δικτύου των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της ανά την Ελλάδα. Σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε συντήρηση σε κάποιο όχημα, υπάρχουν προνομιακές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Φυσικά, η έκπτωση αφορά και όλους όσοι έχουν κλείσει προγραμματισμένο ραντεβού για service.

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:

25% έκπτωση στα ανταλλακτικά service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων)

25% έκπτωση ανταλλακτικά επισκευής (περιλαμβάνονται: μπαταρία, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες, ταμπούρα, συμπλέκτης, αμορτισέρ, εξάτμιση, εξωτερικοί ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού, προθερμαντήρες)

25% έκπτωση στα γνήσια αξεσουάρ Nissan

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Τέλος, η ελληνική εισαγωγική εταιρεία προσφέρει για ένα χρόνο δωρεάν ασφάλεια Nissan Assistance με κάλυψη σε όλη την Ευρώπη.