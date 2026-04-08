Ντίζελ ή υβριδικό: Με ποιο ξοδεύω λιγότερα στο ταξίδι;

Η επιλογή συστήματος κίνησης μπορεί να καθορίσει τον λογαριασμό σε ένα ταξίδι στην Εθνική Οδό.

Για μεγάλο διάστημα το ντίζελ αποτελούσε τη δημοφιλέστερη επιλογή για όσους έβαζαν σε πρώτο πλάνο το χαμηλό κόστος χρήσης, χάρη στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου αλλά και την –κατά κανόνα– χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου καυσίμου σε σύγκριση με τη βενζίνη.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, την προσοχή όσων βάζουν σε πρώτο πλάνο την οικονομία δίχως να θέλουν να «μπλέξουν» με καλώδια (βλ. ηλεκτρικά), διεκδικούν τα πλήρως υβριδικά (ή αλλιώς αυτοφορτιζόμενα), τα οποία με την αρωγή της ηλεκτρικής ενέργειας υπόσχονται και αυτά από τη μεριά τους μικρότερο κόστος χρήσης.

Ποια από τις δύο τεχνολογίες αναδεικνύεται, όμως, κυρίαρχη όταν το ζητούμενο είναι η οικονομία καυσίμου σε ένα ταξίδι στην Εθνική Οδό; Για να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα, θα αξιοποιήσουμε τα στοιχεία από τις εργοστασιακές μετρήσεις δύο μοντέλων, καθένα εκ των οποίων προσφέρεται (ή προσφερόταν) τόσο ως πετρελαιοκίνητο όσο και ως full hybrid.

Το πρώτο είναι το Hyundai Tucson, το νοτιοκορεάτικο οικογενειακό SUV των Νοτιοκορεατών που στην ντίζελ εκδοχή του προσφέρεται με ήπια υβριδικό κινητήρα 1.598 κ.εκ. Η απόδοση είναι 136 PS, ενώ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μεταξύ μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων και αυτόματου διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις.

Στην πλήρως υβριδική εκδοχή του ενσωματώνει μοτέρ 1.598 κ.εκ. και ηλεκτροκινήτηρα. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 239 ίππους, ενώ για τη μεταφορά της κίνησης στους μπροστινούς τροχούς φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις στον κύκλο WLTP, αλλά και όπως διαπιστώσαμε κατά το πρόσφατο ταξίδι μας στην Πατρών-Πύργου, σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου το ντιζελοκίνητο Tucson με το αυτόματο κιβώτιο καταναλώνει 6,0 λτ./100 χλμ. κάτι που σημαίνει ότι για τη διάνυση μιας απόστασης 200 χλμ., ο οδηγός θα ξοδέψει 24,8 ευρώ (τιμή ντίζελ: 2,071 ευρώ/λίτρο). Στον αντίποδα, το full hybrid Tucson «καίει» γύρω στα 7 λτ./100 χλμ. και επομένως το ίδιο ταξίδι θα κοστίσει 29 ευρώ (τιμή βενζίνης: 2,075 ευρώ/λίτρο).

Το έτερο μοντέλο είναι η τελευταία facelift εκδοχή του 5ης γενιάς Renault Clio (2019-2025), ενός supermini μοντέλου που κινείται με την ίδια ευκολία εντός της πόλης και στον αυτοκινητόδρομο, ενώ ενδείκνυται για όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο μεταχειρισμένο ΙΧ. Ως ντίζελ φέρει τετρακύλινδρο μοτέρ 1.461 κ.εκ. που αποδίδει 100 ίππους και πλαισιώνεται από χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Το εν λόγω μοντέλο προσφερόταν και ως πλήρως υβριδικό (E-Tech Hybrid 145) με 4κύλινδρο 1.600άρη βενζινοκινητήρα 94 PS, ηλεκτροκινητήρα που συνδράμει για τη συνδυαστική απόδοση των 143 PS και multimode κιβώτιο 6 σχέσεων (τέσσερις για τον θερμικό κινητήρα και δύο για το ηλεκτρικό μοτέρ).

Στον αυτοκινητόδρομο, το πετρελαιοκίνητο Clio μπορεί να ταξιδέψει με κατανάλωση περί τα 4 λτ./100 χλμ. και επομένως ο χρήστης θα χρειαστεί για το ταξίδι του περίπου 16,5 ευρώ. Αντιθέτως, το υβριδικό Clio θα «κάψει» περί τα 5 λτ./100 χλμ., με τον λογαριασμό να διαμορφώνεται στα 20,75 ευρώ.

Hyundai Tucson ντίζελ – 200 χλμ.: 24,8 ευρώ

– 200 χλμ.: Hyundai Tucson πλήρως υβριδικό – 200 χλμ.: 29 ευρώ

– 200 χλμ.: Renault Clio 5ης γενιάς ντίζελ – 200 χλμ.: 16,5 ευρώ

– 200 χλμ.: Renault Clio 5ης γενιάς πλήρως υβριδικό – 200 χλμ.: 20,75 ευρώ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ντίζελ παραμένει ο «βασιλιάς» της οικονομίας στην Εθνική Οδό, εξαιρουμένων των αμιγώς ηλεκτρικών προτάσεων, ειδικά εφόσον αυτές έχουν φορτίσει στο σπίτι, επωφελούμενες από τις τιμές του οικιακού ρεύματος.