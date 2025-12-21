Ο χριστουγεννιάτικος δρόμος της Αθήνας που μοιάζει με παραμύθι – Το εντυπωσιακό βίντεο

Την περίοδο των Χριστουγέννων οι δρόμοι της Αθήνας αποβάλουν την γκρίζα ενδυμασία τους και ντύνονται στα γιορτινά τους, συνθέτοντας όμορφες εικόνες.

Κίνηση, άγχος, θυμός, κόρνες. Αυτή είναι η καθημερινότητα στους δρόμους της πρωτεύουσας, συνθέτοντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που υποβαθμίζει τη ζωή των οδηγών.

Ο Κηφισός ένα κολλημένο ποτάμι, η Κηφισίας στα όρια της και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα ασφυκτικά γεμάτοι με ΙΧ, λεωφορεία, μοτοσικλέτες. Το πρόβλημα μεγάλο και δεν μπορεί να ξεχαστεί.

Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν λίγες ημέρες του χρόνου, όπου οι δρόμοι της Αθήνας μεταμορφώνονται, αποκτώντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση. Είναι η περίοδος των Χριστουγέννων, όταν «εμφανίζονται» εκατοντάδες αστέρια πάνω από κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, δημιουργώντας στους οδηγούς την αίσθηση ότι βρίσκονται σε ένα παραμύθι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandros (@alexandros._.art)

Μικροί και μεγάλοι γεμίζουν με χαμόγελα και βλέπουν, έστω για λίγες ημέρες, την Αθήνα με μια διαφορετική, πιο γλυκιά ματιά. Τη μαγεία των αστεριών αποτυπώνει ανάγλυφα μια σειρά από βίντεο στο Instagram, με την υπογραφή του λογαριασμού “alexandros._.art”.

Πρωταγωνιστούν οι λεωφόροι Βασ. Σοφίας και Πανεπιστημίου, όπως και άλλοι δρόμοι γύρω από την Ομόνοια και το Σύνταγμα, που έχουν αποβάλει τη βαρετή γκρίζα ενδυμασία τους και ειδικά το βράδυ φορούν τα γιορτινά τους.

Μεγάλη ατραξιόν φυσικά η Βασιλίσσης Σοφίας, που κάθε Χριστούγεννα η ομορφιά της κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο γινόμαστε μάρτυρες μιας διαφορετικής Αθήνας, που κατά την περίοδο των Χριστουγέννων δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.