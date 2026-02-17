Ο δρόμος του μέλλοντος έρχεται στην Ελλάδα – Σε ποια πόλη θα φορτίζουν εν κινήσει τα ηλεκτρικά;

Η Ελλάδα μπαίνει στη λίστα των χωρών που δοκιμάζουν την τεχνολογία της επαγωγικής φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων εν κινήσει στην Ελλάδα, χωρίς καλώδια και πολύωρες στάσεις σε σταθερούς σταθμούς στην άκρη του δρόμου; Σε πρώτη ανάγνωση παραπέμπει πιο πολύ σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ειδικά από τη στιγμή που η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας υπολείπεται συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η επαγωγική φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων -μια τεχνολογία που βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών σε διάφορες χώρες του πλανήτη – αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της επί ελληνικού εδάφους και συγκεκριμένα σε πιλοτικό επίπεδο, σε οδικό τμήμα πλησίον των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα.

Το δρόμο για τη δημιουργία ενός δρόμου όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα φορτίζουν ασύρματα εν κινήσει άνοιξε η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση με την οποία δρομολογείται μελέτη για τη δημιουργία επαγωγικού διαδρόμου ηλεκτροκίνησης.

Η μελέτη εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021- 2025, στον άξονα προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις», ενώ δικαιούχος είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πτολεμαΐδας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 186.000 ευρώ, στοχεύει στην ωρίμανση μιας καινοτόμου τεχνολογικής υποδομής που θα επιτρέπει τη δυναμική επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή τη φόρτιση κατά την κίνηση, χωρίς καλώδια ή στάσεις σε σταθμούς φόρτισης. Στόχος είναι να συλλεχθούν στοιχεία γύρω από την επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και την αναπαραγωγή και κλιμάκωσή της τεχνολογίας σε στρατηγικούς οδικούς άξονες.

Το έργο προβλέπει επίσης τον συνδυασμό της τεχνολογίας αυτής με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές οδικές επιφάνειες, ενισχύοντας την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη βιώσιμη λειτουργία της υποδομής.

Τα έργα της επαγωγικής φόρτισης που αναπτύσσονται σε διάφορες περιοχές του πλανήτη περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση ειδικών πηνίων χαλκού στην επιφάνεια του δρόμου, τα οποία δημιουργούν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο όταν ένα κατάλληλα εξοπλισμένο όχημα περάσει από πάνω τους, φορτίζοντας την μπαταρία του.

Το παράδειγμα της Γαλλίας

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι συμβατά με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, για να μπορούν να φορτίζουν εν κινήσει χρειάζεται να εξοπλίζονται εκ των υστέρων με τις απαραίτητες συσκευές.

Εκ των πρωτοπόρων στην εν λόγω τεχνολογία είναι η Γαλλία η οποία τον Οκτώβριο του 2025 πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμή δυναμικής ασύρματης φόρτισης σε πραγματικές συνθήκες, σε τμήμα 1,5 χιλιομέτρου του αυτοκινητόδρομου A10, κοντά στο Παρίσι. Το επαγωγικό σύστημα απέδωσε μέγιστη ισχύ που ξεπέρασε τα 300 kW, ενώ η μέση ισχύς διατηρήθηκε πάνω από τα 200 kW σε ιδανικές συνθήκες.

Το έργο φέρει την ονομασία “Charge as you drive” («Φορτίστε καθώς οδηγείτε») — μια πρωτοβουλία της VINCI Autoroutes, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Gustave Eiffel και τις εταιρείες Electreon και Hutchinson.

Μειώνοντας την εξάρτηση από μεγάλες και ογκώδεις μπαταρίες, η δυναμική ασύρματη φόρτιση προσφέρει μια εναλλακτική για την αποανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών σε μεγάλη κλίμακα.

Όσο μικρότερες είναι οι μπαταρίες τόσο μικρότερο κόστος και βάρος έχουν, ενώ απαιτούν και μικρότερη ποσότητα πρώτων υλών, προωθώντας τη βιωσιμότητα.

Αντίστοιχα έργα υλοποιούνται και σε άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, η Ιταλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ.

Οι εικόνες έχουν αντληθεί από αντίστοιχα έργα.