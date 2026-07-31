Ο ελληνικός δρόμος των 5 χιλιομέτρων που «σκίζει» το νερό στα δύο (+video)

Σαν να είναι βγαλμένος από καρτ ποστάλ μοιάζει ο δρόμος που οδηγεί σε μια μικρή νησίδα.

Εκεί όπου η στεριά συναντά το γαλάζιο, ένας δρόμος μοιάζει να αψηφά τα όρια της φύσης. Σαν μια λεπτή γραμμή που χαράχτηκε πάνω σε μπλε πίνακα, προχωρά μέσα στο νερό και δημιουργεί την ψευδαίσθηση πως το «σκίζει» στα δύο.

Αυτή είναι η εικόνα που συναντά όποιος ταξιδεύει από το Μεσολόγγι στην Τουρλίδα, μια κατοικημένη νησίδα στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Απέχει περίπου 5 χλμ. νότια από την πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας και για την πρόσβαση φροντίζει ένας δρόμος που κατασκευάστηκε με την επιχωμάτωση της θάλασσας. Για την υλοποίηση του δρόμου, το 1885, χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά από τις εκσκαφές που έγιναν για την κατασκευή του λιμανιού.

Λόγω της κατασκευής οδικού δικτύου από το Μεσολόγγι προς την Τουρλίδα, η Λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας διαχωρίζεται πλέον από το υπόλοιπο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Η νησίδα της Τουρλίδας άντλησε το το όνομά της από ένα είδος υδρόβιων πουλιών που υπήρχαν εκεί, τις “τουρλίδες”. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να αντικρίσει τις περίφημες πελάδες, τα παραδοσιακά σπιτάκια χτισμένα μέσα στο νερό, στηριζόμενα σε πασσάλους, τα οποία δημιουργήθηκαν αρχικά σαν κατοικίες των ντόπιων ψαράδων.

Υπάρχουν ταβέρνες με μεγάλη ποικιλία μεσογειακών γεύσεων, ελληνικά ψάρια και ξεχωριστούς μεζέδες, όπως είναι το χέλι για το οποίο φημίζεται η περιοχή.

Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους στην παραλία της Τουρλίδας, μέσα σε κλειστό κόλπο μήκους 500 μ., όπου τα νερά του Πατραϊκού συναντούν εκείνα της λιμνοθάλασσας. Διαθέτει ρηχά νερά, αμμώδη ακτή, και είναι πλήρως οργανωμένη.

Ο δρόμος ενδείκνυται επίσης για περίπατο και ποδήλατο, καθώς φέρει πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο. Επομένως, πολλοί Μεσολογγίτες κάνουν τον απογευματινό περίπατό τους μέχρι την Tουρλίδα, απολαμβάνοντας τη θέα στη λιμνοθάλασσα και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Όσοι αντικρίσουν τον δρόμο από ψηλά, ίσως τους έρθει στο μυαλό η στενή λωρίδα γης που οδηγεί στην Κορωνησία Άρτας, ένα μικροσκοπικό νησί σχεδόν στη μέση του Αμβρακικού Κόλπου. Έχει μήκος 7 χλμ. και αρχίζει να αναδύεται πάνω στο νερό περίπου 15 χλμ. μετά την Άρτα, χωρίζοντας τη λιμνοθάλασσα Λογαρού και Τσουκαλιό.