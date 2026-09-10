Ο εντυπωσιακός δρόμος της Κρήτης με τις 27 κλειστές φουρκέτες

Με μήκος μόλις 11 χιλιομέτρων, ο δρόμος θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους ασφαλτοστρωμένους δρόμους στην Κρήτη -και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το μοναδικό τοπίο της Κρήτης, με τα εντυπωσιακά φαράγγια, τα επιβλητικά βουνά, τους κυματιστούς λόφους και μια ακτογραμμή που εκτείνεται για εκατοντάδες χιλιόμετρα, προσφέρει μερικές από τις πιο μαγευτικές διαδρομές οδήγησης στη Μεσόγειο. Είτε καταπράσινο και γεμάτο βλάστηση είτε άγριο και άνυδρο, το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο του νησιού μετατρέπει κάθε οδικό ταξίδι σε μια πραγματική οπτική απόλαυση.

Από τους ελικοειδείς ορεινούς δρόμους έως τις διαδρομές μέσα από βαθιά φαράγγια, η Κρήτη είναι ένας πραγματικός παράδεισος για road trips -ιδανικός προορισμός για ταξιδιώτες που αγαπούν να εξερευνούν με πιο αργούς ρυθμούς, σημειώνει το DiscoverKrete.

Παρότι ορισμένες διαδρομές μπορεί να είναι απαιτητικές και να χρειάζονται προσεκτική οδήγηση, το ίδιο το ταξίδι αποτελεί μέρος της περιπέτειας, προσφέροντας εντυπωσιακή θέα σε κάθε στροφή.

Διαδρομή 11 χιλιομέτρων με 27 κλειστές φουρκέτες

Mία από τις πιο συναρπαστικές και συνάμα απαιτητικές διαδρομές βρίσκεται στον νομό Χανίων. Η διαδρομή ξεκινά από το γραφικό χωριό Καψοδάσος (120 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), κοντά στο Φραγκοκάστελλο, και ανηφορίζει έως τον Καλλικράτη (750 μέτρα), στους πρόποδες των Λευκών Όρεων. Ο Καλλικράτης είναι ένα μικρό, απομονωμένο χωριό με πλούσια ιστορία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες της Κρήτης για την ελευθερία, γεγονός που κάνει τη διαδρομή τόσο πολιτιστικά ενδιαφέρουσα όσο και εντυπωσιακή από πλευράς τοπίου.

Με μήκος μόλις 11 χιλιομέτρων, ο δρόμος θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους ασφαλτοστρωμένους δρόμους στην Κρήτη -και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με 27 κλειστές φουρκέτες, στενή και γεμάτη στροφές χάραξη και χωρίς προστατευτικά στηθαία, όσο πιο κοντά στον Καλλικράτη πλησιάζει ένας οδηγός, τόσο η οδήγηση γίνεται πιο απαιτητική -αλλά και πιο συναρπαστική. Ο δρόμος ανεβαίνει περίπου 650 μέτρα, με μέση κλίση 5,9% και μέγιστη κλίση 28% -αρκετή για να προσφέρει έντονες συγκινήσεις ακόμη και στους έμπειρους οδηγούς.

Για όσους είναι αρκετά τολμηροί ώστε να την επιχειρήσουν, η ανταμοιβή είναι πραγματικά εντυπωσιακή: μαγευτική θέα στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, την πεδιάδα του Φραγκοκάστελλου και τα γύρω βουνά. Μια διαδρομή που είναι και συναρπαστική όσο και αξέχαστη.