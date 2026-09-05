Ο γόρδιος δεσμός των πολλών αυτοκινήτων

Παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις, το σύστημα συγκοινωνιών της Αττικής απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό.

Της Δώρας Αντωνίου

Θα μας σώσει η τεχνητή νοημοσύνη από το μποτιλιάρισμα; Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο της αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική θα αξιοποιήσει και τις δυνατότητες της Τ.Ν. Drones, κάμερες, μοτοσικλετιστές της αστυνομίας, τροχονόμοι, πληροφορίες για έργα σε εξέλιξη, για τις συγκοινωνίες, για τις καιρικές συνθήκες, για βλάβες σε σηματοδότες, για τροχαία δυστυχήματα, όλα αυτά θα καταλήγουν σε μια κεντρική βάση δεδομένων, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου του λεκανοπεδίου.

Χρήσιμο, αναμφίβολα. Οποιος έχει διασχίσει το κέντρο της Αθήνας σε ώρα αιχμής, όποιος έχει ανέβει την Ακαδημίας ή έχει κατέβει την Πανεπιστημίου και βλέπει μία λωρίδα κυκλοφορίας να ακυρώνεται από τα σταματημένα με αναμμένα τα «αλάρμ» αυτοκίνητα, ελπίζει ότι αυτή η άμεση ενημέρωση για την εικόνα των δρόμων μπορεί να οδηγήσει και σε άμεση παρέμβαση για το ξεμπλοκάρισμά τους από τέτοια «εμπόδια».

Βέβαια, η ανεξέλεγκτη στάθμευση δεν είναι η ρίζα του προβλήματος. Στον Κηφισό, που έχει γίνει η «ταυτότητα» της κυκλοφοριακής συμφόρησης και ήδη από προχθές έχει «κοκκινίσει» στους χάρτες που αποτυπώνουν την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, δεν έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Η βασική αιτία του κυκλοφοριακού προβλήματος είναι ο τεράστιος αριθμός αυτοκινήτων που βγαίνουν καθημερινά στους δρόμους της Αττικής για να εξυπηρετήσουν αναγκαίες δραστηριότητες. Και η τροχαία αστυνόμευση δεν θα μειώσει τα αυτοκίνητα.

Οι συγκοινωνιολόγοι αλλά και η κοινή λογική υπαγορεύουν ότι είναι αναγκαίος ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης των μετακινήσεων, ώστε να περιοριστεί η χρήση των Ι.Χ. για βασικές καθημερινές μετακινήσεις, όπως η μετάβαση στην εργασία. Ενα αξιόπιστο σύστημα συγκοινωνιών, που θα κάνει το αυτοκίνητο να μην είναι η μοναδική ρεαλιστική επιλογή στις καθημερινές μετακινήσεις, αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε συζήτησης για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.

Παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις, παρά τις ανακοινώσεις για νέα λεωφορεία, νέους συρμούς για τα μέσα σταθερής τροχιάς, το σύστημα συγκοινωνιών της Αττικής απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. Όποιος μπήκε σε συρμό του ηλεκτρικού χωρίς κλιματισμό τις προηγούμενες εβδομάδες, καταλαβαίνει. Παράλληλα, οι εξαγγελίες για υποδομές που θα διευκολύνουν τη χρήση εναλλακτικών μέσων, όπως το ποδήλατο, εδώ και χρόνια μένουν εξαγγελίες.

Η επιλογή, δε, για νέα οδικά έργα που θα βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση των υφιστάμενων οδικών αρτηριών έχει αποδειχθεί ότι συνήθως φέρνει ακόμη περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους. Η εμπειρία της Αττικής Οδού αυτό δείχνει.

Πηγή: kathimerini.gr