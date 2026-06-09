Ο γρίφος των φαναριών

Μια δυσεπίλυτη εξίσωση: Ο Δρ Δημήτρης Σερμπής φωτίζει τους μηχανισμούς που επηρεάζουν την κυκλοφορία στους δρόμους και, εν τέλει, την καθημερινότητά μας.

Από το 1868, όταν ο πρώτος φωτεινός σηματοδότης τοποθετήθηκε στο Λονδίνο, μέχρι σήμερα, τα φανάρια αποτελούν το βασικό εργαλείο ρύθμισης της κυκλοφορίας στις πόλεις. Απαραίτητο για να μπαίνουν σε τάξη οι δρόμοι και αιτία εκνευρισμού, όταν βρισκόμαστε καθηλωμένοι στην κίνηση. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως «πρόβλημα» είναι συχνά το αποτέλεσμα ενός περίπλοκου πλέγματος μαθηματικών υπολογισμών, τεχνικών περιορισμών και πολιτικών προτεραιοτήτων.

«Στην Αθήνα λειτουργούν περίπου 2.210 σηματοδοτούμενοι κόμβοι», μας εξηγεί ο Δρ Δημήτρης Σερμπής, επικεφαλής του Τμήματος Μεταφορών της Yunex Traffic στην Ελλάδα και επικεφαλής σύμβουλος του Τμήματος Συγκοινωνιολόγων στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Το μεγάλο αυτό δίκτυο δεν ανήκει σε μια ενιαία υπηρεσία, όπως πολλοί φαντάζονται.

Υπάρχει, βέβαια, το Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης, στο οποίο συγκεντρώνονται οι βλάβες και οργανώνεται η αποκατάστασή τους, όπως επίσης το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, που παρακολουθεί την εικόνα του οδικού δικτύου και επεμβαίνει όπου χρειάζεται. Αλλά το σύστημα δεν είναι τόσο παντοδύναμο όσο νομίζει ο μέσος οδηγός. Aδιαμφισβήτητη, λοιπόν είναι η χρησιμότητα των αναφορών που φτάνουν από κρατικές υπηρεσίες ή και απλούς πολίτες μέσα από ένα απλό αίτημα προς την Περιφέρεια.

Η μετάβαση από τους παλιούς λαμπτήρες στα LED είναι ίσως η πιο εμφανής τεχνολογική αλλαγή των τελευταίων ετών.

Αν πάντως υπάρχει ένας βασικός κανόνας στη σηματοδότηση, αυτός είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί η «επιτήρηση του κόκκινου». Η απώλεια του πράσινου μπορεί να σημαίνει καθυστέρηση, εκνευρισμό ή συμφόρηση, όμως η απώλεια του κόκκινου συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό υπάρχει η πρακτική των διπλών σηματοδοτών για την ίδια κίνηση, ώστε αν καεί η μία ένδειξη να παραμένει η άλλη. Αν όμως χαθεί παντελώς το κόκκινο, ο κόμβος περνά σε κατάσταση βλάβης, όπως δηλαδή σε κάποιους κόμβους με χαμηλή κίνηση το βράδυ, όπου το κύριο ρεύμα παραμένει πρακτικά ανεμπόδιστο, ενώ οι κάθετοι δρόμοι τίθενται σε «αναλάμπον σήμα», ώστε να επιβάλλεται αυξημένη προσοχή και παραχώρηση προτεραιότητας. Η μετάβαση από τους παλιούς λαμπτήρες στα LED είναι ίσως η πιο εμφανής τεχνολογική αλλαγή των τελευταίων ετών, με πιο καθαρές και πιο έντονες ενδείξεις, λιγότερες βλάβες, αλλά και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ρύθμιση φαναριών σε Ευρώπη και Αμερική

Το πραγματικά δύσκολο πεδίο αφορά τον χρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών. Κάθε κόμβος λειτουργεί με κύκλους και στάδια. Μέσα σε έναν κύκλο πρέπει να εξυπηρετηθούν ευθείες κινήσεις, αριστερές στροφές, εγκάρσιες ροές, πεζοί, ενδιάμεσοι χρόνοι ασφαλείας. Κάθε δευτερόλεπτο που προστίθεται σε ένα στάδιο της κυκλοφορίας αφαιρείται από κάποιο άλλο. Αν αυξηθεί υπερβολικά ο κύκλος, αυξάνεται η μέση καθυστέρηση, ενώ αν μειωθεί σημαντικά, θα μειωθεί και η ικανότητα του κόμβου να απορροφά ροές.

Στην ευρωπαϊκή προσέγγιση δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση δηλαδή του χρόνου αναμονής, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι δεν μεγιστοποιείται η κυκλοφοριακή ικανότητα ενός άξονα.

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό είναι διαφορετική η προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως εξηγεί ο κ. Σερμπής, οι Αμερικανοί ακολουθούν τη φιλοσοφία του «capacity maximization», δηλαδή της μέγιστης δυνατής εξυπηρέτησης της ροής των οχημάτων. Αυτό οδηγεί συχνά σε μεγαλύτερους κύκλους σηματοδότησης, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα τρία λεπτά, αλλά και σε πιο έντονη προτεραιοποίηση των βασικών ροών, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει αυξημένες μέσες καθυστερήσεις για δευτερεύουσες κινήσεις ή πεζούς. Αντίθετα, στην ευρωπαϊκή προσέγγιση δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο «delay minimization», στη μείωση δηλαδή του χρόνου αναμονής, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι δεν μεγιστοποιείται η κυκλοφοριακή ικανότητα (χωρητικότητα) ενός άξονα.

Ο ρόλος των τροχονόμων

Η αμερικανική λογική προσομοιάζει με τις παρεμβάσεις των τροχονόμων που τείνουν να δίνουν προτεραιότητα σε ένα ρεύμα και για μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με την τυπική ρύθμιση ενός φωτεινού σηματοδότη. «Ο τροχονόμος μπορεί να βοηθήσει πολύ», σημειώνει ο κ. Σερμπής, «αλλά η προσοχή του πηγαίνει κυρίως στα αυτοκίνητα και όχι στους πεζούς».

Οι πεζοί, σε έναν κόμβο που ελέγχεται από τροχονόμο, καλούνται να κινηθούν με βάση τη δική τους κρίση και όχι τις αντίστοιχες για αυτούς φωτεινές ενδείξεις.

Οι τελευταίοι, που στο κανονικό σύστημα φωτεινής σηματοδότησης εντάσσονται με συγκεκριμένες χρονικές ενδείξεις και εγγυήσεις ασφάλειας, σε έναν κόμβο που ελέγχεται από τροχονόμο, καλούνται να κινηθούν με βάση τη δική τους κρίση και όχι τις αντίστοιχες για αυτούς φωτεινές ενδείξεις. Η παρατήρηση αυτή φωτίζει μια βαθύτερη αντίφαση, καθώς σε επίπεδο σχεδιασμού η σύγχρονη προσέγγιση μιλά όλο και περισσότερο για προτεραιότητα στον πεζό και για βιώσιμη κινητικότητα, στην καθημερινότητα όμως επιβεβαιώνεται η ηγεμονία του αυτοκινήτου. Ο κ. Σερμπής μας εξηγεί ότι θα μπορούσαν να διαμορφωθούν σενάρια λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών που στις ώρες αιχμής να δίνουν τον απαραίτητο χρόνο για να αποσυμφορούνται οι κεντρικές αρτηρίες, με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν και οι τροχονόμοι, κάτι που παράλληλα θα διευκόλυνε και την ασφαλή διέλευση των πεζών.

Φανάρια που προσαρμόζονται στις πορείες

Το ίδιο μοτίβο, σε μεγαλύτερη κλίμακα, εμφανίζεται και στις περιπτώσεις μεγάλων διαδηλώσεων ή εκτεταμένων κυκλοφοριακών εκτροπών. Εκεί, το πρόβλημα δεν είναι πια ένας μεμονωμένος κόμβος, αλλά ένα ολόκληρο τμήμα της πόλης που αλλάζει λειτουργία. Κλείνουν δρόμοι, ανατρέπονται καθιερωμένες ροές, δημιουργούνται νέες πιέσεις σε παράπλευρους άξονες. Η αυθόρμητη αντίδραση είναι να διαχειριστεί κανείς την κατάσταση επιτόπου, με τροχονόμους, σήματα και διαδοχικές μικρές παρεμβάσεις.

Όπως εξηγεί ο κ. Σερμπής, στο παρελθόν είχε γίνει μια συστηματική προσπάθεια να αποτυπωθούν τα πιο συνηθισμένα σενάρια μεγάλων συγκεντρώσεων στην Αθήνα και να μετατραπούν σε έτοιμα «πακέτα» ρυθμίσεων. Με το που δίνεται η εντολή από την Τροχαία, το Κέντρο μπορεί να αλλάξει ταυτόχρονα τα προγράμματα σε πολλούς σηματοδοτούμενους κόμβους, ανακατανέμοντας τους χρόνους, δίνοντας προτεραιότητα εκεί όπου χρειάζεται και απορροφώντας μέρος της πίεσης που δημιουργείται από την εκτροπή. Με αυτόν τον τρόπο, η πόλη δεν λειτουργεί ως ένα σύνολο αποσπασματικών αντιδράσεων, αλλά ως ένα προσαρμοσμένο σύστημα. Και, κυρίως, επιτρέπει να ληφθούν υπόψη παράμετροι που σε συνθήκες πίεσης συχνά παραμελούνται, όπως η ασφαλής κίνηση των πεζών ή η αποφυγή δευτερογενών μποτιλιαρισμάτων σε δρόμους που δεν είναι σχεδιασμένοι να δεχθούν μεγάλο φόρτο.

Το πράσινο κύμα και οι πεζοί

Σύμφωνα με τον κ. Σερμπή, το περίφημο «πράσινο κύμα», αποτελεί μάλλον τον πιο διαδεδομένο αστικό μύθο γύρω από τα φανάρια, σύμφωνα με τον οποίο αν όλα συγχρονίζονταν σωστά, θα κινούμασταν αδιάκοπα. Όμως, σε έναν άξονα όπως π.χ. η Λ. Κηφισίας, δεν μπορείς να έχεις πράσινο κύμα και στις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Πρέπει να επιλέξεις ποια ροή θα ευνοήσεις, συνήθως ανάλογα με την ώρα και την αιχμή. Το πρωί, προς το κέντρο. Το απόγευμα, προς τα προάστια. Το να εξυπηρετήσεις καλύτερα τη μία κατεύθυνση σημαίνει αναγκαστικά ότι η άλλη θα επιβαρυνθεί αναλογικά. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει να πράξει ο συγκοινωνιολόγος είναι να δημιουργήσει μια ιεράρχηση των αναγκών των χρηστών του δρόμου.

Αν μιλάμε σοβαρά για βιώσιμη αστική κινητικότητα, τότε ο πεζός πρέπει να αποκτήσει προτεραιότητα. Αυτό, όμως, δεν είναι μια καθαρά τεχνική επιλογή. Είναι κοινωνική και πολιτική απόφαση.

Ο κ. Σερμπής επαναλαμβάνει: «Από τεχνική άποψη μπορείς να κάνεις πάρα πολλά. Το ζήτημα είναι τι σου ζητούν να πράξεις. Αν η προτεραιότητα που σου δίνεται είναι να κινείται πιο γρήγορα ο βασικός οδικός άξονας, θα θυσιάσεις κάτι από αλλού. Αν είναι να ενισχυθεί ο πεζός, θα επιβραδυνθεί περισσότερο η ροή των οχημάτων. Αν μιλάμε σοβαρά για βιώσιμη αστική κινητικότητα, λέει, τότε ο πεζός πρέπει να αποκτήσει προτεραιότητα. Αυτό, όμως, δεν είναι μια καθαρά τεχνική επιλογή. Είναι κοινωνική και πολιτική απόφαση».

Κάτι πολύ σημαντικό επίσης στις διαβάσεις των πεζών έχει να κάνει με τους χρόνους ασφαλείας. Ο συγκοινωνιολόγος μηχανικός δεν αποφασίζει αυθαίρετα ποια θα είναι η χρονική διάρκεια για τον πεζό. Υπολογίζει το μήκος της διάβασης, τη μέση ταχύτητα βάδισης, τον χρόνο που απαιτείται ώστε κάποιος που ξεκίνησε νόμιμα να ολοκληρώσει τη διάσχιση με ασφάλεια. Αξίζει να γνωρίζουμε πως αν ένα φανάρι πεζών γίνει κόκκινο τη στιγμή που έχουμε πατήσει το πόδι μας στην άσφαλτο, δεν κινδυνεύουμε, καθώς έχει προβλεφθεί ο απαραίτητος ενδιάμεσος χρόνος ασφαλείας. Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν κανείς δεν το ξέρει, γι’ αυτό και πολλοί τρέχουν πανικόβλητοι μόλις αλλάξει η ένδειξη.

Τα έξυπνα φανάρια

Στο θέμα της αλλαγής του χρονισμού των φαναριών ενός κόμβου, όταν αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες, ο κ. Σερμπής αναφέρει ότι οι μελέτες αναθεώρησης και η υλοποίησή τους έχουν πρακτικό όριο, της τάξης των 300 κόμβων τον χρόνο. Σε ένα δίκτυο με χιλιάδες κόμβους, αυτό σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις είναι αναγκαστικά επιλεκτικές και στοχευμένες. Κάθε αλλαγή απαιτεί μετρήσεις, επεξεργασία δεδομένων, σχεδιασμό και τελικά εφαρμογή στο πεδίο.

Το βασικό πρόβλημα στους φωτεινούς σηματοδότες είναι ότι στην πλειονότητά τους λειτουργούν με σταθερούς χρόνους, δηλαδή με προγράμματα που δεν προσαρμόζονται στην πραγματική κυκλοφορία.

Όπως εξηγεί ο κ. Σερμπής, το βασικό πρόβλημα στους φωτεινούς σηματοδότες είναι ότι στην πλειονότητά τους λειτουργούν με σταθερούς χρόνους, δηλαδή με προγράμματα που δεν προσαρμόζονται στην πραγματική κυκλοφορία. Η εναλλακτική λύση αφορά τους αποκαλούμενους επενεργούμενους σηματοδότες, όπου μέσω αισθητήρων στο οδόστρωμα, ραντάρ ή καμερών γίνεται ανίχνευση της κυκλοφορίας από όλες τις προσβάσεις σε πραγματικό χρόνο και η λειτουργία των φαναριών προσαρμόζεται δυναμικά. «Προσπαθούμε να προωθήσουμε τέτοια συστήματα σε βασικές αρτηρίες», σημειώνει, περιγράφοντας μια κατεύθυνση που θα μπορούσε να αλλάξει αισθητά την καθημερινή εμπειρία της οδήγησης. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, μια παρέμβαση σε περίπου 200 έως 250 κόμβους θα ήταν αρκετή για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα στο δίκτυο, με μια βελτίωση της τάξης του 25% στη μέση καθυστέρηση κίνησης των οχημάτων. Το κόστος, αν και σημαντικό, απέχει πολύ από το να θεωρηθεί απαγορευτικό για τα δεδομένα μιας μητροπολιτικής περιοχής όπως η Αθήνα. Ο ίδιος αναφέρει ότι έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες να πειστούν οι αρμόδιοι φορείς ώστε να προχωρήσουν σε μια τέτοια επένδυση. «Τα αυτιά είναι πιο ευήκοα σε σχέση με το παρελθόν», παραδέχεται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει πλέον μεγαλύτερη κατανόηση της ανάγκης, εντούτοις αυτό δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε πράξη εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

Έως τότε, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως το φανάρι που μας εκνευρίζει δεν είναι συνήθως αποτέλεσμα λανθασμένου σχεδιασμού, αλλά ενός αναγκαστικού συμβιβασμού. Στην πραγματικότητα βρισκόμαστε μπροστά σε μια απόφαση για το ποιος έχει προτεραιότητα στην πόλη, ποια κίνηση πρέπει να ευνοηθεί, ποια ασφάλεια θεωρείται αδιαπραγμάτευτη, πόση καθυστέρηση κρίνεται ανεκτή. Και αυτή είναι μια απόφαση πολύ πιο βαθιά και σαφώς πιο πολιτική από μια απλή εναλλαγή τριών χρωμάτων.