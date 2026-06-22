Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας πίστας στην Ελλάδα

Θα βρίσκεται στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας.

Την κατασκευή μιας νέας πίστας στην Πάτρα ανακοίνωσε ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, στο πλαίσιο της περιοδείας του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Αχαΐας και κατά την ομιλία του ανακοίνωσε ότι πριν από λίγες ημέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας.

Θα αποτελεί πίστα διεθνών υπογραφών όπου θα διεξάγονται αγώνες ταχύτητας, δοκιμές αυτοκινήτων και άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

«Θα αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός αγάπης, ένα γεγονός που θα κάνει “σεισμό”. Η έκπληξη της βραδιάς. Αυτό που αναγεννήθηκε από την μεγάλη μου αγάπη, τον αθλητισμό και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έβαλα προ ολίγων ημερών την υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο πραγματοποίησης, για την κατασκευή του καλύτερου, διεθνών προδιαγραφών, αυτοκινητοδρομίου εδώ στην Πάτρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητικός ηγέτης των κιτρινόμαυρων.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά της πίστας.