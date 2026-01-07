Ο Μίλτος Τεντόγλου πίσω από το τιμόνι του Skoda Fabia (+video)

Η νέα καμπάνια της τσεχικής μάρκας έχει ως πρωταγωνιστές το δημοφιλές hatchback μοντέλο και τον Χρυσό Ολυμπιονίκη.

Στον «αέρα» βρίσκεται από τις 2 Ιανουαρίου η νέα τηλεοπτική καμπάνια της Skoda, με πρωταγωνιστή το Fabia και τον Χρυσό Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής τοποθετεί το Fabia στον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο, αναδεικνύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα και την οδηγική του ταυτότητα μέσα από σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική και όμορφα οδικά πλάνα.

Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, ενός αθλητή παγκόσμιας κλάσης με διεθνείς διακρίσεις, ενισχύει ουσιαστικά το μήνυμα της καμπάνιας. «Το προφίλ και οι αξίες που εκπροσωπεί συνδέονται με τη φιλοσοφία της Skoda, προσδίδοντας στην επικοινωνία έναν σύγχρονο και αξιόπιστο χαρακτήρα», αναφέρει η εταιρεία.

Το τηλεοπτικό πλάνο επικοινωνίας έχει ξεκινήσει στις 2 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες, με προβολή σε όλα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και σε επιλεγμένους αγώνες συνδρομητικών καναλιών. Η τηλεοπτική επικοινωνία υποστηρίζεται παράλληλα από ψηφιακές ενέργειες, ενισχύοντας τη συνολική δυναμική της καμπάνιας.

Από 17.950 ευρώ

Η καμπάνια συνοδεύεται από ένα ανταγωνιστικό εμπορικό μήνυμα, που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Fabia στην κατηγορία του. Το Skoda Fabia διατίθεται με τιμή από 17.950 ευρώ, ενώ η νέα πλούσια έκδοση Selection Plus ξεκινά από 20.950 ευρώ, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό εξοπλισμού, ποιότητας και αξίας.

Η νέα έκδοση Selection Plus ενισχύει ουσιαστικά τη σχέση αξίας–τιμής που χαρακτηρίζει το Skoda Fabia. Το Fabia Selection Plus διατίθεται σε πιο ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις Selection, προσφέροντας πλέον σημαντικά πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό όπου περιλαμβάνονται:

Κάμερα οπισθοπορείας

KESSY – σύστημα κεντρικού κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί

Sunset – φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα

Driving Mode Select – επιλογή προφίλ οδήγησης με λειτουργία Eco

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

Στόχος της Skoda είναι το Fabia να συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εμπορικής παρουσίας της μάρκας, παραμένοντας ένας από τους πρωταγωνιστές στην κατηγορία του.