Ο μοναδικός υποθαλάσσιος δρόμος στην Ελλάδα – Πού βρίσκεται

Άρχισε να κατασκευάζεται το 1995 για να ολοκληρωθεί το 2022.

Υποθαλάσσιες σήραγγες υπάρχουν παντού ανά την υφήλιο και μάλιστα τα τελευταία χρόνια με την τεχνολογία να αναπτύσσεται, τέτοιου είδους έργα πολλαπλασιάζονται παγκοσμίως.

Πόσες τέτοιες σήραγγες όμως έχει η Ελλάδα; Προς το παρόν, μόνο μία. Την υποθαλάσσια σήραγγα που ενώνει το Άκτιο με την Πρέβεζα. Πολλά παρόμοια έργα ήταν κοντά στην υλοποίησή τους στο παρελθόν, αλλά τελικά έμειναν μόνο στις μακέτες.

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας

Πρόκειται για τη μοναδική υποθαλάσσια σήραγγα της χώρας. Άρχισε να κατασκευάζεται το 1995 για να ολοκληρωθεί το 2022, συνδέοντας το θαλάσσιο στενό που χωρίζει τη Στερεά Ελλάδα από την Ήπειρο στο άνοιγμα του Αμβρακικού κόλπου. Το τούνελ έχει μήκος 2.907 μ., με τα 909 μ. να είναι κατασκευασμένα στον πυθμένα της θάλασσας.

Η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της βυθιζόμενης σήραγγας και αποτελείται από προκατασκευασμένα τμήματα.

Το κόστος των διοδίων ανέρχεται σε:

0,70 ευρώ για μοτοσικλέτες

3 ευρώ για ΙΧ και βανάκια με ύψος έως 2,70 μέτρα

7,50 για οχήματα με ύψος πάνω από 2,70 μέτρα λαι μέχρι 3 άξονες

10 ευρώ για τα οχήματα με 4 ή παραπάνω άξονες

Φωτογραφία: Wikipedia

Οι υποθαλάσσιοι δρόμοι που δεν έγιναν ποτέ

Πέρα από τον ένα και μοναδικό υποθαλάσσιο δρόμο στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετοί ακόμα που μέχρι σήμερα έχουν μείνει στις μακέτες.

Η ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου

Σήμερα το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται με ασφάλεια χάρη στις σύγχρονες προδιαγραφές του αυτοκινητοδρόμου Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι). Προτού, ωστόσο, λάβει τη σημερινή του μορφή ο οδικός άξονας, υπήρχαν τμήματα που έκρυβαν παγίδες, με χαρακτηριστικό το αιματοβαμμένο πέταλο του Μαλιακού.

Τα τροχαία δυστυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο πολλά και έχουν σοκάρει τη χώρα μας, αναδεικνύοντας σε ύψιστη προτεραιότητα την εύρεση μιας λύσης για τη θωράκιση των ταξιδιωτών.

Ήταν το 1993 όταν προκρίθηκε, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, η λύση για κατασκευή ενός υποθαλάσσιου δρόμου, από το ύψος του Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι την απέναντι ακτή κοντά στα όρια του νομού Μαγνησίας με το νομό Φθιώτιδας, που θα συντόμευε τη διαδρομή Αθήνας – Θεσσαλονίκης κατά 45 χλμ. Το έργο, ωστόσο, εξελίχθηκε σε σίριαλ και στο τέλος ακυρώθηκε.

Υποθαλάσσια σήραγγα Θεσσαλονίκης

Μακέτα έμεινε και η υποθαλάσσια οδική σήραγγα Θεσσαλονίκης, μια ιστορία που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2003. Τότε δημοπρατήθηκε η κατασκευή ενός δρόμου που θα περνούσε κάτω από τη θάλασσα και θα ένωνε δύο άκρες του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης: από τη δυτική είσοδο, στο ύψος του παλαιού τελωνειακού σταθμού, έως τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Συνολικά 6,5 χλμ. (σε δύο χωριστούς κλάδους των 3 χλμ. περίπου), με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα 1,2 χλμ. υποθαλάσσια. Βασική φιλοσοφία του έργου ήταν ότι θα έδινε κυκλοφοριακή ανάσα στο επιβαρυμένο κέντρο της πόλης. Το έργο σκόνταψε σε αντιδράσεις και έμεινε στα συρτάρια.

Υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας-Περάματος

Πρόκειται για ένα έργο που μελετήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’90 και έκτοτε καρκινοβατεί. Με προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ αφορούσε σε οδικό τούνελ μήκους περίπου 400 μ. (1,1 χλμ. μαζί με τις παρεμβάσεις) το οποίο θα μείωνε τον χρόνο ταξιδιού στα 5 λεπτά, από τα 20 λεπτά που απαιτούνται σήμερα μαζί με την επιβίβαση στο φέρυ μποτ και την αποβίβαση.

Μολονότι το έργο είχε χαρακτηριστεί ιδιαίτερα σημαντικό για τη Δυτική Αττική, καθώς θα σηματοδοτούσε την αποσυμφόρηση του Περάματος, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν κατάφερε ποτέ να περάσει στη φάση της υλοποίησης. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2012, αλλά το έργο συνάντησε εμπόδια και αντιδράσεις με αποτέλεσμα να ναυαγήσει.

Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας

Το έργο που θα ένωνε το νησί της Λευκάδας με την Αιτωλοακαρνανία ήρθε στο προσκήνιο το 2013, όταν προκηρύχθηκε διαγωνισμός ύψους 50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή οδικού τμήματος συνολικού μήκους 3 χλμ., εκ των οποίων 1,1 χλμ. κάτω από τη θάλασσα. Στα μέσα, ωστόσο, της περασμένης δεκαετίας η διαδικασία ακυρώθηκε.