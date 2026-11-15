Ο νέος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας των 30,7 χλμ με τις δίδυμες σήραγγες – Θα παραδοθεί το 2028

Ο νέος δρόμος θα συνδέσει την ΠΑΘΕ με την Ιόνια Οδό, έχοντας επτά γέφυρες και δύο σήραγγες με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που πραγματοποιούνται αυτήν τη στιγμή στη χώρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας μεταξύ της Κεντρικής και της Δυτικής Ελλάδας.

Όταν ολοκληρωθεί, οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους έναν σύγχρονο δρόμο, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, που ουσιαστικά θα ενώσει τρεις νομούς (Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας), μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης από τη Λαμία έως το Αντίρριο.

Αναφερόμαστε στο τμήμα Μπράλος – Άμφισσα, το οποίο επισκέφθηκε πρόσφατα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, προκειμένου να κάνει αυτοψία στα εργοτάξια κατασκευής.

Τα χαρακτηριστικά του έργου Μπράλος – Άμφισσα

Το οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα, συνολικού μήκους 30,7 χλμ., αποτελεί μέρος του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, ο οποίος εντάσσεται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο Ε65 και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με την Ιόνια Οδό.

Το κυρίως έργο, συνολικού μήκους 24 χλμ., αφορά δύο υποτμήματα:

από τον Μπράλο μέχρι την αρχή της παράκαμψης της Γραβιάς

από τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη έως την Άμφισσα

Στο τεχνικό αντικείμενό του περιλαμβάνεται η κατασκευή επτά γεφυρών, έξι ισόπεδων κόμβων και δύο σηράγγων, μήκους 2.150 και περίπου 2.480 μέτρων, αντίστοιχα. Πρόκειται για δίδυμες σήραγγες μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο.

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Στο συνολικό οδικό τμήμα περιλαμβάνονται, επίσης, η κατασκευασμένη παράκαμψη Γραβιάς, μήκους 2 χλμ., καθώς και το ενδιάμεσο τμήμα από το τέλος της παράκαμψης έως τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη, μήκους 4,7 χλμ., το οποίο υλοποιείται με ξεχωριστή εργολαβία.

Όταν ο νέος δρόμος δοθεί στην κυκλοφορία – υπολογίζεται προς τα τέλη του 2028 – οι οδηγοί θα μπορούν να διανύσουν την απόσταση από τη Λαμία έως το Αντίρριο σε περίπου 1,5 ώρα.