Ο Όμιλος Συγγελίδη χαράσσει τη στρατηγική των Peugeot, Citroen, DS και Opel

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των μαρκών έως το 2030.

Με τη συμμετοχή των Δικτύων Sales & After Sales από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου το συνέδριο του Ομίλου Συγγελίδη για τις μάρκες Peugeot, Citroen, DS και Opel.

Στο πλαίσιο του συνερδρίου ανακοινώθηκαν οργανωτικές αλλαγές στη διοικητική δομή των μαρκών. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιώργος Ρέτζιος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του General Manager και ο κ. Γιώργος Παππάς τα καθήκοντα του Commercial Director της Aiglon Group.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκε το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των μαρκών έως το 2030, σε ένα περιβάλλον όπου η αυτοκινητοβιομηχανία μετασχηματίζεται ραγδαία μέσα από την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση, τις νέες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον τομέα του After Sales, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Connected Services, τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης, καθώς και κάποια νέα προγράμματα που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών και την μακροχρόνια σχέση τους με τις μάρκες του Ομίλου.

Στο συνέδριο παρευρέθηκε και η διοίκηση του Ομίλου, με τον κ. Πολυχρόνη Συγγελίδη να δίνει έμφαση στην διαχρονική δέσμευση του Ομίλου να συνεχίσει να επενδύει σε καινοτόμες και προσιτές λύσεις κινητικότητας, στηρίζοντας δυναμικά το δίκτυο συνεργατών του και διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα και ο στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε διαρκώς μαζί με το δίκτυό μας. Με στρατηγικό πλάνο, ισχυρές μάρκες και κοινό όραμα, δημιουργούμε σήμερα τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Peugeot,

Citroën, DS Automobiles και Opel στην ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο κ. Γιώργος Συγγελίδης.