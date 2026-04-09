Ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ στην εκδήλωση «η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας»

Στην εκδήλωση με θέμα «η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (Π.Σ.ΙΚΤΕΟ), Κωνσταντίνος Βήκας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η σημασία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, με έμφαση στην αυστηρότερη αστυνόμευση, την εκπαίδευση των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, την ενίσχυση των υποδομών, την αξιοποίηση των ψηφιακών καμερών, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών μηδενικής ανοχής απέναντι σε επικίνδυνες παραβατικές συμπεριφορές, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση ζώνης και κράνους και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ «είναι γεγονός ότι για πολλά χρόνια η δημόσια συζήτηση γύρω από την οδική ασφάλεια εξαντλούνταν κυρίως σε διαπιστώσεις, σχεδιασμούς και αποσπασματικές παρεμβάσεις.

»Σήμερα, όμως, διαπιστώνεται ότι διαμορφώνεται πλέον μία πιο συντονισμένη προσπάθεια από την Ελληνική Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία, με συγκεκριμένα μέτρα, συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και ήδη ορατά πρώτα αποτελέσματα. Παραμένουν ασφαλώς ακόμη πολλά σημαντικά βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα πλήρως σύγχρονο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, ελέγχου και εποπτείας στον τομέα της οδικής ασφάλειας».

Ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται μία συντονισμένη και ουσιαστική προσπάθεια από την Πολιτεία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ιδιαίτερα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει θέσει το ζήτημα αυτό πολύ ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου, προωθώντας σημαντικές θεσμικές και επιχειρησιακές παρεμβάσεις.

«Αναμένουμε σύντομα καθοριστικές εξελίξεις σε ενέργειες των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει, όπως:

• οι ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει και θα πρέπει να ολοκληρωθούν,

• το νέο σύστημα εποπτείας των ΚΤΕΟ, και

• η αναμόρφωση της διαδικασίας έκδοσης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), με την πρόβλεψη καταγραφής των χιλιομέτρων από το πρώτο έτος κυκλοφορίας ενός νέου οχήματος,

ενισχύοντας έτσι συνολικά την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα στο ιστορικό κάθε οχήματος που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους».

Κλείνοντας, ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ κάλεσε όλους τους οδηγούς, ενόψει των πασχαλινών μετακινήσεων, να ελέγξουν προσεκτικά την κατάσταση των οχημάτων τους και να μην επαναπαύονται στην εικόνα που αυτά παρουσιάζουν κατά την καθημερινή κυκλοφορία εντός πόλης. Οι διαδρομές εκτός πόλης και ιδιαίτερα τα πολύωρα ταξίδια σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο δημιουργούν διαφορετικές απαιτήσεις και μεγαλύτερες καταπονήσεις για κρίσιμα συστήματα του οχήματος, όπως τα ελαστικά, τα φρένα, η ανάρτηση, τα φώτα, οι υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα ψύξης.