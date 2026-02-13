Ο Σταθμός Λαρίσης μεταμορφώνεται – Σχεδιάζεται ώστε να μοιάζει με αεροδρόμιο (εικόνες)

Σε φάση ουσιαστικής αναβάθμισης εισέρχεται ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών, καθώς η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δρομολογεί τη διαδικασία αξιοποίησης και εκσυγχρονισμού του σταθμού.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η αναβάθμιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών (γνωστός ως «Σταθμός Λαρίσης»), μετά την πρόσκληση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για την αξιοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του σταθμού.

Ο Σταθμός Λαρίσης αποτελεί τον κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο της Αθήνας και τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας όλο το ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων πόλεων και κωμοπόλεων της της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το ακίνητο βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πρωτεύουσας, με καλές προσβάσεις, και εξυπηρέτηση από τη στάση του Μετρό «Σταθμός Λαρίσης».

Όπως αναφέρει η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. η οποία έχει την αποκλειστική διαχείριση και εκμετάλλευση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, εκ των βασικών στόχων της πρόσκλησης είναι:

H ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη ενός ισχυρού συγκοινωνιακού κόμβου, μέσω εισαγωγής σύγχρονων λειτουργιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζουν την ικανοποίηση των καθημερινών ροών ταυτόχρονα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναβαθμισμένη δραστηριότητα της γύρω οικιστικής ζώνης.

Προτεραιότητα αποτελεί, επίσης, η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής στην οποία εντάσσεται το ακίνητο, η αξιοποίηση της υπάρχουσας συγκοινωνιακής και λοιπής αστικής υποδομής και η εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, στην πρόσκληση περιλαμβάνεται φωτορεαλιστική απεικόνιση ενδεικτικής πρότασης ανάπτυξης, με εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης, χώρους φιλοξενίας και χώρους πρασίνου και αναψυχής.

Από τις φωτογραφίες γίνεται αντιληπτή η πρόθεση της ΓΑΙΑΟΣΕ να αναβαθμίσει σημαντικά τον Σταθμό Λαρίσης, χαρίζοντάς του σύγχρονη αισθητική -παρόμοια με αυτή των αεροδρομίων- και φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα, μετατρέποντάς τον σε έναν ολοκληρωμένο κόμβο εξυπηρέτησης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, θα προκριθεί η πιο βιώσιμη επιχειρηματικά λύση εντός του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων -στάδιο που αποτελεί πρόδρομο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας- είναι έως 12 Ιουνίου 2026.

Επιπροσθέτως, η ΓΑΙΟΣΕ ανακοινώνει ότι εκπονεί κυκλοφοριακή μελέτη για την ευρύτερη περιοχή του Σταθμού, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόταση κατασκευής χώρων στάθμευσης και πεζογέφυρας που θα συνδέει τις περιοχές εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, «ενισχύοντας την αστική συνοχή και τη λειτουργική σύνδεσή τους».

Η ΓΑΙΑΟΣΕ δημοσίευσε αντίστοιχη πρόσκληση για την αξιοποίηση και του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου, ο οποίος γειτνιάζει με τον Σταθμό Λαρίσης. Ο συγκεκριμένος σταθμός σήμερα είναι ανενεργός ενώ αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες την αφετηρία της γραμμής που συνδέει την Αθήνα με την Πελοπόννησο μέσω του μετρικού δικτύου του ΟΣΕ.

Αμφότερες οι προσκλήσεις είναι διαθέσιμες εδώ.