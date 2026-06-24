Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον πεζό λέει περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε

Μια πρωτοβουλία του περιοδικού «4Τροχοί» και της εφημερίδας «η Καθημερινή» για έναν δρόμο με περισσότερο σεβασμό και ασφάλεια για όλους.

Σε κάθε πόλη υπάρχουν σημεία όπου η καθημερινότητα συμπυκνώνεται σε λίγα μέτρα, σε λίγα δευτερόλεπτα. Η διάβαση πεζών είναι ένα από αυτά. Εκεί συναντιούνται η βιασύνη, η προσοχή, η ευθύνη, η συνήθεια, ο σεβασμός.

Από αυτό το σημείο ξεκινά η νέα πρωτοβουλία του περιοδικού «4Τροχοί» και της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Με αφετηρία μια απλή, αλλά ουσιαστική παραδοχή: η ασφάλεια στους δρόμους μάς αφορά όλους.

Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα σε κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει διαχρονικά κρίσιμα ζητήματα οδικής ασφάλειας. Επιλέγουμε, όμως, να επικεντρωθούμε στον πεζό. Γιατί είναι ο πιο ευάλωτος. Και γιατί η συμπεριφορά απέναντί του αποτυπώνει κάτι βαθύτερο από την τήρηση ενός κανόνα.

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης «Πρώτα ο πεζός» απευθύνεται σε όλους όσοι κινούνται στην πόλη. Στον οδηγό που μπορεί να μειώσει ταχύτητα εγκαίρως. Στον αναβάτη που μπορεί να δώσει προτεραιότητα. Στον πεζό που μπορεί να διασχίσει τον δρόμο με μεγαλύτερη προσοχή. Στον γονιό που κρατάει το παιδί του από το χέρι. Στον ηλικιωμένο που χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο.

Μέσα από μια ολιστική στρατηγική ενημέρωσης και προβολής, οι 4Τροχοί και Η Καθημερινή επιδιώκουν την αλλαγή συμπεριφοράς απέναντι στον πεζό, με μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα.

Σε αυτή την προσπάθεια συμπράττουν φορείς, οργανισμοί και εταιρείες που αναγνωρίζουν ότι η οδική ασφάλεια είναι κοινή ευθύνη. Χορηγός της πρωτοβουλίας είναι η TOYOTA, ενώ η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Αττικής. Ως υποστηρικτές, συμμετέχουν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, η ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας) και η Uber.

Η αλλαγή θα φανεί τη στιγμή που κάποιος θα ελαττώσει ταχύτητα νωρίτερα. Στη διάβαση όπου ένας μαθητής θα περάσει με ασφάλεια. Στη μικρή, καθημερινή απόφαση να δώσουμε προτεραιότητα στον πεζό. Πρώτα στον άνθρωπο.

Πρώτα ο πεζός. Ανακάλυψε την πρωτοβουλία: https://www.4troxoi.gr/prota-o-pezos/