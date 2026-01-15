Ο υψηλότερος δρόμος στην Ελλάδα – Μια μοναδική εμπειρία στα «σύνορα» με τα σύννεφα

Στην καρδιά της οροσειράς της Πίνδου κουρνιάζει το πέρασμα του Μπάρου, ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της χώρας, που συνδέει Ήπειρο και Θεσσαλία.

Το Passo dello Stelvio (κοινώς Stelvio Pass) στις Άλπεις της Ιταλίας που για πολλούς αποτελεί την ομορφότερη διαδρομή με αυτοκίνητο, πρέπει να βρίσκεται στη wishlist κάθε φίλου της οδήγησης. Το ίδιο και η Route Napoleon στη Γαλλία, ή το Μαύρος Δάσος στη Γερμανία – διαδρομές που προτείναμε για το 2026 σε όσους πιστεύουν ότι σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά η εκδρομική εμπειρία.

Διαδρομές, ωστόσο, που θα μείνουν αξέχαστες στους φίλους των τεσσάρων ή και των δύο τροχών υπάρχουν και στην Ελλάδα, έναν τόπο προικισμένο με μεθυστική ομορφιά, και όχι μόνο λόγω του γαλάζιου χρώματος.

Για όσους αισθάνονται αφόρητη πλήξη στις πολύβουες μεγαλουπόλεις και αναζητούν εναγωνίως μια διαφυγή, μπορούν να οδηγήσουν στον Αυχένα του Μπάρου, το πέρασμα που ενώνει οδικώς τη Θεσσαλία με την Ήπειρο και ίσως βρίσκεται στο μεγαλύτερο υψόμετρο από οποιονδήποτε άλλο ασφαλτωμένο δρόμο της χώρας.

Στην καρδιά της οροσειράς της Πίνδου, συνδέει την Ανθούσα και το Χαλίκι (Θεσσαλία) με τους Καλαρρύτες και το Ματσούκι (Ηπειρος), μια διαδρομή που κινείται σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, φτάνοντας τα 1.905 μέτρα.

Ο δρόμος κουλουριάζεται σαν φίδι μέσα σε φαράγγια, πυκνόφυτα δάση και απόκρημνες πλαγιές, κρατώντας τον οδηγό σε μια αδιάκοπη συνομιλία με το τοπίο, χωρίς στιγμή πλήξης, μόνο θαυμασμό.

Η διαδρομή «αγγίζει» τα σύννεφα, δίνοντας τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να θαυμάσουν τις κορυφές Περιστέρι (2.294 μ.) και Κακαρδίτσα (2.429 μ.), αλλά και να χαθούν στο μαγευτικό τοπίο.

Στην περιοχή, πολύ κοντά στα χωριά Ανθούσα και Χαλίκι του Ασπροποτάμου φωλιάζει η Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, ένα ιστορικό μοναστήρι που φαίνεται να ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα. Άντλησε το όνομα της από μια αρκετά ασυνήθιστη εικόνα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, μια απεικόνιση της Παναγίας να θηλάζει τον Χριστό. Αξίζει επίσης μια ολιγόλεπτη βόλτα στο χωριό Καλαρρύτες, το οποίο είναι σκαρφαλωμένο στις πλαγιές των Τζουμέρκων, σε υψόμετρο 1.120 μέτρων, πάνω από χαράδρα όπου κυλάει ο Καλαρρύτικος ποταμός.

Τα παλαιότερα χρόνια, από το πέρασμα περνούσαν τα καραβάνια των αγωγιατών για τη μεταφορά εμπορευμάτων στα δυσπρόσιτα χωριά, αλλά και οι τσελιγκάδες της Πίνδου οδηγώντας τα κοπάδια τους στα θερινά βοσκοτόπια.