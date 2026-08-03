Οδήγηση χωρίς προσοχή: Η μεγάλη «πληγή» των ελληνικών δρόμων

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Συνολικά 34.637 παραβάσεις, από τις οποίες 272 σε βαθμό πλημμελήματος, βεβαιώθηκαν από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 912 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 39 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 962 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 281 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 607 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.774 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 3.755 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 88 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 462 τροχαία ατυχήματα με 548 παθόντες και ειδικότερα:

• 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς,

• 8 σοβαρά με 9 σοβαρά τραυματίες,

• 448 ελαφρά με 533 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.